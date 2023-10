Francesco Vecchi papà bis, l’annuncio del secondo figlio in diretta a Mattino 5: “Una gioia immensa” Come già avvenne con la nascita del primo figlio due anni prima, Francesco Vecchi annuncia in diretta tv la nascita del secondogenito avuto dalla moglie Tina La Loggia, caporedattrice del contenitore Mediaset. “È stata una gioia immensa, ho sentito il cuore che si espandeva”, si è emozionato il conduttore.

A cura di Giulia Turco

Francesco Vecchi è diventato papà bis, è nato il suo secondo figlio dal matrimonio con Tina La Loggia. Così come l’annuncio del primo bebè due anni prima, la notizia della nascita del piccolo è stata dara in diretta tv, nel corso della consueta puntata di Mattino 5. Tanta l’emozione in studio per il giornalista che di è commosso in diretta.

L’annuncio in diretta tv a Mattino 5

“Francesco, vedo che hai una luce diversa negli occhi”, lo ha stuzzicato nel corso della puntata Federica Panicucci. “Prendiamoci qualche instate per dirlo.. vuoi dirlo tu?”, lo ha incalzato la collega. “Sì, mi fa molto piacere condividere con te e con chi ci segue questa notizia che ha riempito il cuore di gioia, mia e di mia moglie Tina”, ha annunciato il giornalista. “È nato Paolo ieri, il mio secondogenito. Questa è la foto della sua manina”, ha fatto sapere mostrando lo scatto al pubblici. “È stata una gioia immensa, ho sentito il cuore che si espandeva per fare spazio a tutto l’affetto che meritano questi 3 chili e 300 grammi di bimbetto”, ha concluso. “È un bel bimbetto, Tina ci sta guardando”, ha chiosato quindi la collega, salutando la moglie del giornalista a casa, con i migliori auguri per la loro famiglia.

Francesco Vecchi e Tina La Loggia sono genitori di due bambini

Il giornalista di Mattino 5 è sposato con Tina (annunziata all’anagrafe) La Loggia, collega siciliana approdata a Milano, che come lui lavora per Mediaset, nel ruolo di caporedattrice di Mattino 5. Dal loro matrimonio, nell’aprile del 2021 è nato il primo figlio Enrico. Anche in quel caso la notizia è stata annunciata nel corso del programma, da parte del giornalista. “È nato mio figlio Enrico, il mio primo bimbo. Mi tremano le gambe a pensarci. Quando l’ho sentito piangere ho pianto anch’io”, ha raccontato al pubblico a casa. “Ringrazio mia moglie Tina che lo ha fatto bellissimo, a almeno a noi piace molto”, ironizzava. “È un mix di felicità e di paure”.