Mario Giordano diventerà nonno, l’annuncio della figlia Alice in diretta a Dritto e Rovescio Mario Giordano diventerà nonno: la figlia Alice, avuta con la moglie Paola Maravalle, è incinta. La scoperta con un emozionante video messaggio a Dritto e Rovescio, di cui il giornalista era ospite. “Sono contentissimo”, ha commentato.

A cura di Elisabetta Murina

Mario Giordano diventerà nonno. Il noto conduttore di Fuori dal Coro ha scoperto in diretta, ospite della puntata del 22 ottobre di Dritto e Rovescio, che la figlia Alice è incinta. Una notizia emozionante quella della primogenita avuta con la moglie Paola Maravalle, che ha commosso il giornalista.

Il messaggio della figlia di Giordano: "Presto sarai nonno Mario"

Durante la puntata del 22 ottobre di Dritto e Rovescio di cui era ospite, Giordano ha scoperto che presto diventerà nonno. Il giornalista ha ricevuto un video messaggio da parte della figlia Alice, che ha scherzato:

Caro papà, mi hanno chiesto di parlarti del nuovo ruolo che ti aspetta da qui a poche settimane, ossia quello di nonno e sappi che questa volta la multa per aver utilizzato la parola nonno la pagherà Paolo Del Debbio al posto mio.

La piccola si chiamerà Agata e nascerà a breve. Tutto è stato curato nei minimi dettagli per il suo arrivo, come ha raccontato la futura mamma:

Volevo solo dirti che non so bene come si faccia il genitore, penso che lo imparerò strada facendo, ma tu e la mamma siete sicuramente l'esempio migliore che potessi desiderare. Qui Antonio si è già attrezzato per far diventare la piccola che arriverà, Agata, una gran tifosa del Milan.

La reazione del conduttore di Fuori dal Coro

Dopo aver sentito la notizia in diretta, Mario Giordano si è commosso. Poi ha commentato, rivolgendosi al conduttore di Dritto e Rovescio Paolo Del Debbio: "Sono contentissimo come puoi immaginare, ma sentirmi chiamare nonno Mario mi fa un certo effetto. Stasera la multa tocca a te come ha precisato mia figlia Alice". Per il noto conduttore di Fuori dal Coro, la bimba in arrivo è la prima nipotina. Il giornalista è sposato con Paola Maravalle, da cui ha avuto quattro figli: Alice, la primogenita, poi Lorenzo, Camilla e Sara, nati rispettivamente nel 1995, 2003 e 2005.