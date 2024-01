“Fott**!”, la moglie di Nino Frassica lancia pietre ai vicini accusati di averle rubato il gatto Fuori dal coro, trasmissione condotta da Mario Giordano, trasmette i video di Barbara Exignotis, moglie di Nino Frassica, che inveisce contro i vicini accusati di averle rubato il gatto Hiro. La donna, già indagata per stalking e diffamazione, avrebbe perfino lanciato una pietra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

È ancora lontana dal concludersi la vicenda relativa a Hiro, il gatto di Nino Frassica al centro di una disputa tra la famiglia dell’attore e i loro vicini di casa. Ad aggiungere l’ennesimo tassello alla vicenda è la trasmissione Fuori dal coro, condotta da Mario Giordano. Nel corso dell’ultima puntata, il programma ha trasmesso un video che mostra Barbara Exignotis, moglie di Frassica, inveire contro i suoi dirimpettai con frasi violente e gesti volgari. La donna, già indagata per stalking e diffamazioneindagata per stalking e diffamazione insieme alla figlia, avrebbe addirittura lanciato una pietra ai suoi dirimpettai.

La moglie di Nino Frassica protagonista del video di Fuori dal coro

L’ultimo filmato che fa riferimento alla scomparsa del gatto Hiro, trasmesso da Fuori dal coro, mostra Exignotis, moglie dell’attore, inveire contro i vicini. Fin dall’inizio della sparizione del gatto, la donna accusa i suoi vicini di averlo fatto scappare o addirittura di averlo sequestrato. “Brutta tr***! Putt***! Fott*** in c***!”, sono solo alcune delle frasi pronunciate dalla donna, addirittura accusata di avere lanciato una pietra contro la finestra dei vicini. Che adesso si dicono spaventati all’idea di uscire di casa.

I vicini di Nino Frassica disposti a collaborare

La rabbia di Exignotis contro i vicini non si sarebbe placata nemmeno di fronte alla piena collaborazione dimostrata da questi ultimi nei confronti delle forze dell’ordine in merito alla vicenda della scomparsa del gatto Hiro. Come spiegato dal legale della famiglia, i vicini avrebbero consentito alle forze dell’ordine di fare tutti i rilievi del caso, addirittura di perquisire il congelatore, all’intento del quale Exignotis era convinta fosse tenuto il suo gatto. Secondo la donna, Hiro sarebbe entrato nell’appartamento di un’anziana vicina attraverso una finestra lasciata aperta e quest’ultima, invece di riportarlo indietro, gli avrebbe consentito di scappare. Un’altra accusa è stata invece lanciata ai danni di una famiglia di Spoleto, accusata di tenere in ostaggio il gatto. “Io ho paura di quella donna. Tutti abbiamo paura di lei. Non vogliamo nessun guaio”, ha raccontato ai microfoni di Fuori dal coro un’inquilina del palazzo all’interno del quale i Frassica vivono durante le riprese di Don Matteo.