Nino Frassica e il gatto Hiro: “Non l’ho ritrovato. Non parlo di lui, voglio portare allegria” Nino Frassica preferisce non rilasciare interviste sulla scomparsa del suo gatto: “Mi rende triste, io voglio portare allegria”.

Nino Frassica ha rilasciato un'intervista al Messaggero. L'attore è al cinema nel film "Improvvisamente a Natale mi sposo" di Francesco Patierno. Interpreta un prete, Don Michele. Frassica ha spiegato: "La mia ambizione più grande non è essere considerato bravo, ma essere definito particolare. Vorrei che dicessero: ‘Frassica? È un tipo originale‘".

Nino Frassica e la scomparsa del gatto

Ormai è fatto noto. Mentre Nino Frassica si trovava a Spoleto, il suo gatto Hiro è scomparso. La famiglia dell'attore ha accusato la vicina di trattenere in casa l'amatissimo amico a quattro zampe. È stata offerta anche una ricompensa, poi ritirata. Dopo il clamore social, i protagonisti di questa vicenda sono ricorsi alle vie legali. Quando gli è stato chiesto se abbia ritrovato il suo gatto, Nino Frassica ha tagliato corto:

No, non l'ho trovato. Vogliamo chiudere questa conversazione in tristezza? lo su questa cosa non mi faccio intervistare da nessuno. Anche se me lo chiede Alberto Angela, non risponderò mai seriamente. Fa parte della mia maschera. Io voglio portare allegria.

L'amore con Barbara Exignotis

A 68 anni, Nino Frassica ha sposato Barbara Exignotis. L'attore ha alle spalle il matrimonio finito con Daniela Conti. Nell'intervista ha rimarcato come non ci sia un'età più adatta di un'altra per innamorarsi:

Se può capitare di innamorarsi quando non si è più giovani? Sì, nella vita può succedere tutto e in amore non ci sono regole. L'uomo ha bisogno di sentirsi innamorato. È anche vero però che la cronaca racconta spesso di truffe e fregature, di donne ma anche uomini a caccia di dote. In realtà io non mi sono mai accorto di essere diventato "grande". Mi sento il sequel di me stesso: non trovo differenze da prima. Sì, magari qualcosa nel fisico: gli acciacchi, le rughe. Ma dentro sono uguale.

Quanto al fatto che la moglie abbia 25 anni meno di lui, assicura di non avere mai subito pregiudizi: "I miei amici sono persone intelligenti. Il pregiudizio è degli ignoranti".