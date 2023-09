Fiorello riceve il premio di Radio Rai e scherza su Via Asiago: “Ho il Daspo, non è facile entrare” Fiorello riceve il premio di Radio Rai e durante la premiazione, tenutasi a Via Asiago, non ha potuto fare a meno di esordire con qualche battuta inerente alla querelle con i residenti del quartiere, a seguito della quale Viva Rai2 ha dovuto cambiare location.

A cura di Ilaria Costabile

Fiorello è a tutti gli effetti l'uomo dell'anno. Dopo il successo incredibile di Viva Rai2, con ascolti superlativi per la fascia mattutina, il mattatore siciliano ha ricevuto il premio di Radio Rai e, quindi, si è recato a Via Asiago, dove per l'appunto si trovano gli studi radiofonici della tv pubblica, per ritirare il riconoscimento, alla presenza dell'amministratore delegato Roberto Sergio. L'iconica strada nel quartiere Prati, che lo scorso anno ha fatto da casa allo show, è stata poi al centro di una querelle, sollevata dagli abitanti che ambivano a riavere indietro un po' di tranquillità. Non poteva mancare, quindi, una battuta sferzante da parte dello showman.

La battuta di Fiorello su Via Asiago

Le proteste per far ritornare Via Asiago un posto tranquillo, scevro del rumoreggiare di ballerini, cantanti e troupe Rai, sono andate avanti per qualche mese, con tanto di cartelloni in bella vista, ragion per cui inizialmente il futuro della trasmissione è stato piuttosto incerto. Arrivato alla presentazione dei palinsesti radiofonici Rai, quindi, Fiorello: "Mi hanno visto qui a via Asiago e non è stato facile entrare. Come sapete, ho il Daspo e non posso entrare facilmente. Ora qui a via Asiago si apriranno due centri: uno di meditazione e uno di yoga" e poi ha continuato dicendo: "Auguro loro silenzio e pace, non dico per l'eternità…Andrò in altro loco, forse, ancora non si sa".

La nuova stagione di Viva Rai2

VivaRai2, però, si farà. È stata infatti trovata una nuova location per la trasmissione, che partirà a novembre, anche se attualmente non è ancora stata comunicata la data precisa. Ovviamente, dopo la querelle con i residenti di Via Asiago, il glass box di Fiorello ha dovuto trovare una nuova sistemazione e la zona scelta è quella del Foro Italico. La combriccola sarà sempre quella: Casciari e Biggio in prima linea, tanti ospiti e il corpo di ballo.