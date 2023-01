Fedez commosso per la morte di Vialli: “Conoscevamo lo stesso dolore, mi ha aiutato tanto” Dopo la morte di Gianluca Vialli, Fedez parla attraverso i social dell’ex calciatore, che gli era stato molto vicino nel momento della sua malattia: “Mi spiace molto non averti conosciuto di persona, ci eravamo ripromessi di incontrarci per farci una foto insieme con la stessa cicatrice”.

A cura di Andrea Parrella

Fedez saluta Gianluca Vialli alla sua maniera. L'artista, attraverso brevi storie Instagram, ha detto addio all'ex calciatore, morto il 6 gennaio 2023 all'età di 58 anni a causa di un tumore al pancreas, tumore che lo accomunava proprio a Fedez, almeno per il tipo di operazione subita. Queste le parole di Fedez:

Purtroppo ho appreso ora della notizia della morte di Gianluca Vialli e faccio questo video per ricordarlo perché, pur non avendolo mai conosciuto di persona è stata una persona straordinaria che mi è stata molto vicina e mi ha dato una mano incredibile. Abbiamo subito entrambi lo stesso intervento per due patologie diverse, ma a me non era mai capito nella mia vita di piangere al telefono con una persona che non conoscevo, ma che conosceva il mio stesso dolore. Mi ha dato una mano non dovuta ma incredibile. Mi spiace molto, ci eravamo ripromessi di vederci e farci una foto con la stessa cicatrice. Faccio davvero le mie condoglianze alla famiglia e mando un saluto a lui, sono costernato di non essere riuscito a conoscerti più a fondo.

Le parole di Fedez dopo la morte di Gianluca Vialli

Il cantante, nei mesi scorsi, aveva a più riprese ringraziato Vialli peril sostegno a distanza che gli aveva dato durante i mesi difficili in cui aveva scoperto di avere un tumore e di doversi sottoporre a una complessa operazione. I due non si erano mai conosciuti di persona, ma Fedez aveva raccontato di una telefonata molto affettuosa in cui Vialli, venuto a sapere della sua malattia, gli aveva espresso il suo sostegno.

L'incontro nella malattia tra Fedez e Vialli

Proprio poche settimane fa, quando Vialli aveva annunciato la sospensione del suo incarico in nazionale per dedicarsi alle cure, Fedez gli aveva inviato il suo sostegno a distanza: "Quando ho scoperto la malattia ho cercato testimonianze in merito e ho trovato, rispetto a un male simile, quella di Gianluca Vialli. Mi ha aiutato tantissimo ascoltare la sua testimonianza, ci siamo sentiti e non mi era mai capitato prima di piangere al telefono con una persona che non avevo mai conosciuto. Molti storceranno il naso nel vedere la mia voglia di condividere tutto, ma io la trovo utile per chi dovrà affrontare un’esperienza simile a questa”.