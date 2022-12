Fedez a Gianluca Vialli: “Mi ha dato forza durante la malattia, spero di sdebitarmi” Parole d’affetto e riconoscenza di Fedez a Gianluca Vialli, che nelle scorse ore ha sospeso i suoi impegni con la nazionale per curarsi.

A cura di Andrea Parrella

La notizia della sospensione dell'incarico di Gianluca Vialli per curarsi ha generato sconforto e avvilimento, nel mondo dello sport e non solo. A commentare la notizia del suo arrivederci provvisorio alla Nazionale di calcio, anche Fedez, che a poche ore dall'annuncio ha voluto inviare un messaggio di solidarietà e sostegno all'ex calciatore, legando la questione alla sua esperienza personale e ricordando anche l'appoggio ricevuto proprio da Gianluca Vialli quando ha vissuto una situazione simile:

Il conforto e la forza che mi ha dato Gianluca Vialli durante la malattia non li scorderò mai, spero un giorno di riuscire a sdebitarmi per quello che ha fatto per me. Forza Gianluca siamo tutti con te!

Fedez e il rapporto con Vialli nato dopo la malattia

Queste le parole di Fedez, che si riferisce naturalmente ai mesi difficili vissuti dopo che gli era stato diagnosticato un tumore che ha reso necessaria un'operazione. Il rapper aveva già parlato dell'appoggio ricevuto dall'ex calciatore in una dichiarazione dello scorso maggio: "Quando ho scoperto la malattia ho cercato testimonianze in merito e ho trovato, rispetto a un male simile, quella di Gianluca Vialli. Mi ha aiutato tantissimo ascoltare la sua testimonianza, ci siamo sentiti e non mi era mai capitato prima di piangere al telefono con una persona che non avevo mai conosciuto. Molti storceranno il naso nel vedere la mia voglia di condividere tutto, ma io la trovo utile per chi dovrà affrontare un’esperienza simile a questa”.

Gianluca Vialli lascia la nazionale per curarsi

È di poche ore fa la notizia del temporaneo allontanamento di Gianluca Vialli dalla Nazionale azzurra, di cui era capo delegazione, ad annunciarlo è stato lui stesso sul sito della FIGC. In questo momento le sue esigenze sono diverse e più pressanti, ovvero convogliare tutte le proprie risorse alla cura della malattia, il tumore al pancreas che gli è stato diagnosticato 5 anni fa e che non lo ha mai abbandonato da allora: