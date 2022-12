Lutto per Benedetta Rossi, è morta nonna Blandina a 99 anni: “Giorno triste e doloroso” Benedetta Rossi, seguitissima food blogger e protagonista del programma “Fatto in casa per voi”, ha annunciato la morte della nonna Blandina: “L’unica cosa che riesco a fare è stare in silenzio nel dolore”.

A cura di Daniela Seclì

Lutto per Benedetta Rossi. La seguitissima food blogger e protagonista del programma di cucina Fatto in casa per voi, ha annunciato la morte della nonna Blandina. Rossi ha pubblicato una tenera foto che la ritrae insieme a lei e ha spiegato di non avere le parole per esprimere il dolore che sta provando in questo momento.

Benedetta Rossi annuncia la morte della nonna Blandina

In questo giorno in cui si respira ancora aria di festa, Benedetta Rossi sta facendo i conti con la dolorosa scomparsa dell'amata nonna Blandina. La food blogger ha spiegato che la donna si è spenta oggi, giovedì 29 dicembre, circondata dall'affetto della sua famiglia:

Oggi mia Nonna Blandina ci ha lasciati, si è spenta serenamente nel suo letto. Vorrei scrivere tante cose…ma adesso non riesco. In questo triste giorno l’unica cosa che riesco a fare è stare in silenzio nel dolore, con la mia famiglia e con mia zia Giulietta che ha perso la sua amica “sorella” e compagna di una vita.

I fan di Benedetta Rossi si stringono a lei in questo momento di dolore

Anche in questa circostanza estremamente dolorosa, coloro che ammirano Benedetta Rossi le hanno fatto sentire subito il loro sostegno. Dopo pochi minuti, sotto la foto che ritrae la food blogger mentre abbraccia nonna Blandina, sono piovuti oltre 10 mila commenti di condoglianze e di vicinanza: "L'avevi fatta diventare la nonna di tutti". In molti, infatti, avevano conosciuto Blandina proprio grazie a Benedetta Rossi, che di tanto in tanto parlava di lei o mostrava le torte preparate per festeggiare i suoi compleanni. Lo scorso settembre, Blandina aveva compiuto 99 anni e Benedetta Rossi l'aveva celebrata con queste parole:

Leggi anche Lutto per Sean Penn, è morta la madre Eileen Ryan

Oggi abbiamo festeggiato i 99 anni di nonna Blandina. Per lei è stato un periodo faticoso, quindi questo traguardo ha ancora più valore ed è stato bello, anche quest’anno, farla sentire circondata dall’affetto di tutta la famiglia.

In queste ore, la tragica notizia.