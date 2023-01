È morta la nonna di Fabio Fognini: “Fai buon viaggio” Il tennista ha pubblicato una fotografia e un lungo messaggio per ricordare la scomparsa della nonna: “Hai aspettato che tutta la famiglia fosse presente”.

È morta la nonna di Fabio Fognini. Il tennista ha pubblicato una fotografia per ricordarne la scomparsa: “Quando parti?” mi hai detto la vigilia di Natale quando sono venuto a trovarti insieme ai due monelli…", ha scritto nel suo ricordo: "Non è destino, lo hai scelto tu". Tantissimi i messaggi di cordoglio e di sostegno allo straordinario tennista italiano, tanti i fan così come i colleghi, gli amici e le amiche di sempre.

Il messaggio di Fabio Fognini

Con questo messaggio, Fabio Fognini ha voluto ricordare la sua nonna scomparsa, con dettagli relativi a quei drammatici momenti: "Hai aspettato che tutta la tua famiglia fosse presente, tutta unita".

Cara nonnina,

sono Babo. Scrivo queste righe per salutarti ma anche per far capire al mondo intero chi eri.

In questo momento mi vengono in mente moltissime cose ma sopratutto tantissimi bei ricordi!😍

“Quando parti?” mi hai detto la vigilia di Natale quando sono venuto a trovarti insieme ai due monelli…

Sei stata una nonna che tutti i nipoti sognerebbero; sempre presente,sorridente e determinata. D’altronde come fa una donna a portare avanti la sua famiglia SOLA per oltre 30 anni???

E sai,anche se ormai sono diventato papà,credo ancora nelle favole.

Hai aspettato che tutta la tua famiglia fosse presente,tutta unita per far sì che venissimo tutti insieme a salutarti 👨‍👩‍👧‍👦🤰👧👶 Non è destino lo hai scelto TU! Mi raccomando adesso fai ciò che hai sognato e detto a mamma l’ultima volta che ti e’ venuta a trovare,vola in alto e stringi tanto Nonno Gino, sicuro lui è li che ti aspetta a braccia aperte ❤️

Ai tuoi “nipotini” ci penseremo noi,mostrandogli tutto l’amore del mondo! Ciau Roland … fai buon viaggio

Fabio Fognini, la carriera del tennista

Fabio Fognini ha 35 anni ed è nato a Sanremo. Nel ranking ATP è riuscito a raggiungere la posizione numero 9. Al momento in cui questo articolo è stato redatto, la posizione di Fabio Fognini nel ranking ATP è la numero 55. In doppio, Fognini ha raggiunto la settima posizione. È l'unico italiano a essere entrato nella Top 10 in entrambe le categorie. È considerato specialista della terra rossa, dove ha vinto otto dei suoi nove titoli ATP. È il marito di Flavia Pennetta. Hanno due figli, Federico e Farah.