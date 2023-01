Lutto per Levante, è morta la nonna Rosalia: “Lascia dentro di me un grandissimo vuoto” É morta la nonna di Levante. Con un lungo messaggio su Instagram e alcuni scatti insieme, la cantante ne ha annunciato la scomparsa: “Lascia dentro di me un grandissimo vuoto ma nulla confrontato all’amore, alla forza, all’orgoglio con il quale ha sorretto la mia famiglia”.

A cura di Elisabetta Murina

Lutto per Levante. Con alcune foto e un lungo post su Instagram, la cantante, all'anagrafe Claudia Lagona, ha annunciato la scomparsa della nonna Rosalia a cui era molto legata. Tanti i messaggi di condoglianze e affetto comparsi sotto la notizia.

Il messaggio di Levante

Oggi, 4 gennaio, è morta la nonna di Levante, Rosalia. È con un lungo messaggio su Instagram che la cantante, a breve in gara al Festival di Sanremo, ha annunciato la sua scomparsa. "Ho pianto così, pensando alla nonna nel suo letto, legata alla vita, nonostante tutto"- si legge nel post- "Oggi è morta la nonna Rosalia. Oggi muore tre volte mio padre. Lascia dentro di me un grandissimo vuoto ma nulla confrontato all’amore, alla forza, all’orgoglio con il quale ha sorretto la mia famiglia. Grazie amore mio, ti bacio sul collo dandoti un po’ di fastidio, come facevo sempre".

Poi una frase che ricorda il momento in cui ha detto alla nonna che avrebbe partecipato a Sanremo 2023, sperando che la guardasse da casa e facesse il tifo per lei: "Nonna, a febbraio vado a Sanremo! M'ha taliari (Mi devi guardare ndr)" "Se, se""

Il rapporto di Levante con la famiglia

La cantante è da poco diventata mamma della prima figlia, Alma Futura, nata lo scorso febbraio e che tra poco compirà un anno. Come aveva raccontato in una recente intervista, l'artista si augura che la piccola assomiglia caratterialmente al padre, Pietro Palumbo, e non a lei. Da piccola ha vissuto una infanzia difficile ed è stata una bambina piuttosto introversa anche per via della perdita del padre: