Morta l’attrice Maria del Monte, aveva lavorato al cinema con Salemme, Siani e Casagrande Lutto nel mondo dello spettacolo, è morta a 77 anni la caratterista napoletana che ha lavorato al fianco di molti autori di cinema e teatro, in particolare napoletano. Nel 2001 una candidatura ai David per il suo ruolo in Aitanic.

A cura di Andrea Parrella

Lutto nel mondo dello spettacolo, è morta Maria del Monte, nota attrice napoletana che è venuta a mancare nelle scorse ore all'età di 77 anni. Una notizia che rattrista molti appassionati di teatro e cinema, in particolare il pubblico partenopeo. L'annuncio della scomparsa dell'attrice è stato diffuso sui social attraverso il gruppo "C'era una volta la galleria". Un utente scrive:

"Carissimi amici purtroppo devo comunicarvi una triste notizia che non avrei mai voluto darvi. Poco fa' e' venuta a mancare la carissima amica, attrice di rilievo amata e stimatissima da tutti noi. Maria del Monte. A nome mio e di tutti voi le piu' sentite condoglianze al marito Carmine Esposito e al figlio Massimo. R.I.P. Che il Signore ti abbia in Gloria".

Maria del Monte era un'attrice caratterista, molto conosciuta soprattutto nel contesto partenopeo per aver partecipato a diversi lavori in alcuni film al fianco di attori comici come Alessandro Siani ("Troppo napoletano", "Si accettano miracoli"), Maurizio Casagrande ("Babbo Natale non viene dal nord") e Vincenzo Salemme ("L'Amico del cuore", "Amore a prima vista"). Ha lavorato anche con Matteo Garrone nel film "Reality".

Ha iniziato la sua carriera da giovanissima recitando accanto a personaggi di grande rilievo, su tutti la collaborazione con Mario Merola e Nunzio Gallo. Nel 1979 debutta al cinema nel film di Mario Bianchi Napoli storia d'amore e di vendetta, con Mario Da Vinci, Sal Da Vinci. Nel 2001, grazie alla partecipazione al film di Nino D'Angelo Aitanic, ricevendo la candidatura al premio David di Donatello.

Nel corso della carriera ha inoltre lavorato molto a teatro, insieme a interpreti molto noti della scena napoletana come Carlo Buccirosso, prendendo parte alla messa in scena di opere del teatro di Eduardo e Peppino De Filippo, Eduardo Scarpetta, Raffaele Viviani e Roberto De Simone.