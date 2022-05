Federica Fumagalli è incinta di 5 mesi, secondo figlio per Luigi Berlusconi Seconda gravidanza per Federica Fumagalli, incinta per la seconda volta a meno di un anno di distanza dalla nascita del primogenito. La moglie di Luigi Berlusconi è al quinto mese.

A cura di Stefania Rocco

Federica Fumagalli aspetta il secondo figlio. La moglie di Luigi Berlusconi, che sabato 14 maggio ha festeggiato il battesimo del primogenito Emanuele Silvio, è al quinto mese di gravidanza. A svelarlo è il settimanale Chi che pubblica nel numero in edicola questa settimana le foto dell’evento e la notizia della dolce attesa. Federica e Luigi Berlusconi non hanno ancora fatto dichiarazioni pubbliche ma il secondogenito dovrebbe arrivare a cavallo tra settembre e ottobre 2022.

Seconda gravidanza per Federica Fumagalli

Per Federica Fumagalli si tratta della seconda gravidanza arrivata a meno di un anno dalla nascita del piccolo Emanuele Silvio, a luglio scorso. La notizia della dolce attesa è stata gelosamente custodita dalla coppia e resa nota solo in occasione del battesimo del primogenito celebrato sabato scorso nella cappella dell’oratorio San Sigismondo della basilica di Sant’Ambrogio, la stessa che il 7 ottobre 2020 aveva ospitato le nozze tra il terzogenito di Berlusconi e Veronica Lario con Federica Fumagalli. Federica e Luigi non hanno ancora svelato il sesso del bambino che aspettano.

Il battesimo di Emanuele Silvio Berlusconi

Sabato 14 maggio è stato celebrato il battesimo del piccolo Emanuele Silvio Berlusconi, che dal famoso nonno ha ereditato il secondo nome. Nato a luglio 2021, Emanuele è il primogenito di Federica Fumagalli e Luigi Berlusconi. All’evento non hanno preso parte Piersilvio e Marina Berlusconi, nati dal matrimonio tra il fondatore di Forza Italia e Carla Elvira Lucia Dall'Oglio. C’erano, invece, Eleonora e Barbara Berlusconi, figlie di Silvio e Veronica Lario. Proprio quest’ultima, in occasione del battesimo di Emanuele Silvio, ha incontrato per la prima volta Marta Fascina, nuova compagna dell’ex marito.