Il primo incontro tra Marta Fascina e Veronica Lario al battesimo del figlio di Luigi Berlusconi Veronica Lario, ex moglie di Silvio Berlusconi, ha incontrato per la prima volta Marta Fascina in occasione del battesimo di Emanuele Silvio, figlio di Luigi Berlusconi.

A cura di Stefania Rocco

Marta Fascino e Veronica Lario, rispettivamente presente e passato sentimentale di Silvio Berlusconi, si sono incontrate per la prima volta sabato 14 maggio in occasione del battesimo di Emanuele Silvio, figlio di Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli. Un “incontro storico” che arriva a pochi mesi dal finto matrimonio del Cavaliere con la sua nuova compagna. Rapporti cordiali tra le due donne, che si sono salutate con rispetto e sono state fotografate dal settimanale Chi fianco a fianco.

Il battesimo di Emanuele Silvio

Le presentazioni ufficiali sono state possibili in occasione del battesimo di Emanuele Silvio, primogenito di Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli. L’evento è stato celebrato nella cappella dell’oratorio San Sigismondo della basilica di Sant’Ambrogio, la stessa che il 7 ottobre 2020 ha ospitato le nozze tra il terzogenito di Berlusconi e Veronica Lario con Federica Fumagalli. Marta Fascina, lungo abito blu notte e capelli raccolti, è apparsa raggiante al fianco del Cavaliere e della sia famiglia. Veronica, invece, è stata fotografata a braccetto con Fabio, padre di Federica Fumagalli.

Barbara Berlusconi insieme ai suoi figli. A destra, Veronica Lario con il padre di Federica Fumagalli.

Assenti Piersilvio Berlusconi e Silvia Toffanin

All’evento organizzato per il battesimo di Emanuele Silvio hanno partecipato le sorelle Barbara ed Eleonora con i rispettivi compagni e figli. Erano assenti, invece, Marina Berlusconi, Piersilvio e la compagna Silvia Toffanin che non hanno partecipato al battesimo dell’ultimo nato in casa Berlusconi. Marina e Piersilvio sono i primi due figli di Silvio Berlusconi, nati dal matrimonio con Carla Elvira Lucia Dall'Oglio. Eleonora, Barbara e Luigi, invece, sono nati dal lungo legame tra il fondatore di Forza Italia e la ex moglie Veronica Lario. Un matrimonio terminato burrascosamente e la cui eco ha riempito le pagine dei giornali per anni anche in virtù di un corposo assegno di mantenimento che è stato a lungo motivo di contesa tra i due ex coniugi.