Quando Alfonso Signorini voleva lasciare il Grande Fratello: “L’incontro con Pier Silvio Berlusconi cambiò tutto” Alfonso Signorini ha svelato le novità del Grande Fratello 18 in partenza da lunedì 16 settembre su Canale5. Poi, è tornato con la mente a quando era intenzionato a lasciare il reality. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Pier Silvio Berlusconi e Alfonso Signorini

Il Grande Fratello 18 avrà inizio lunedì 16 settembre su Canale5. Alfonso Signorini si prepara a condurre la nuova edizione e svela le novità che la caratterizzeranno: 22 concorrenti vip e nip, ma il conduttore preferisce non fare distinzioni. La nuova collocazione della casa permetterà a Signorini di fare più sorprese ai concorrenti. E poi l'arrivo di Beatrice Luzzi nei panni di opinionista. Signorini è tornato con la mente a sei anni fa, quando aveva intenzione di lasciare il Grande Fratello:

Avevo appena finito, come opinionista, l'edizione del GF Vip con Ilary Blasi e si sapeva che lei non avrebbe continuato l'anno successivo. Con Ilary mi ero trovato molto bene, allora avevo deciso di mollare anche io. L'editore Pier Silvio Berlusconi mi aveva chiamato per un appuntamento e io sono andato con l'intenzione di comunicargli che non avrei più fatto il GF. In realtà lui mi aveva convocato per darmi la conduzione del programma e lì sono rimasto spiazzato: chi se l'aspettava?

Alfonso Signorini annuncia le novità del Grande Fratello

Alfonso Signorini e Cesara Buonamici

Alfonso Signorini, in un'intervista rilasciata a Stefania Zizzari per Tv, Sorrisi e Canzoni, ha svelato alcune novità del Grande Fratello. Il conduttore ha spiegato che stanno lavorando alla nuova edizione dallo scorso aprile. È soddisfatto dei concorrenti scelti: "Di solito sono guardingo nell'esprimere giudizi, ma stavolta posso dire che questo cast nel suo insieme promette bene". Poi, ha voluto fare una importante precisazione. Non ha alcuna intenzione di fare distinzione tra cast vip e cast nip: "È una cosa che mi è sempre stata ostica e che finalmente non ci sarà più: saranno tutti sullo stesso piano". Un'importante novità è legata alla location:

Siamo agli studi Lumina nel Parco di Veio a Roma e c'è un'atmosfera completamente diversa. Molto arcadica perché siamo in aperta campagna, nel verde, e col vantaggio che è tutto a portata di mano: lo studio, la Casa, gli uffici sono vicini, in una sorta di "Villaggio del Grande Fratello". Questo mi permetterà, durante la diretta, di fare per esempio più sorprese dentro la Casa.

La raccomandazione ai concorrenti del GF 18

Alfonso Signorini conduttore del Grande Fratello 18

Alfonso Signorini, poi, ha svelato di avere raccomandato ai concorrenti di evitare di appesantire il clima nella casa, perché gli spettatori hanno bisogno di divertirsi: "Vorrei che si creasse quell'atmosfera di leggerezza, di divertimento sano che da qualche anno non si respira più nella Casa del GF. Nelle ultime edizioni ha sempre prevalso la tensione, forse perché avevamo forti personalità, ma la gente a casa ha voglia di divertirsi, di sorridere, non certo di respirare ansie e problemi".