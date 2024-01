Fan fermano Laura Pausini in macchina per salutarla e ringraziarla, lei: “Grazie a voi, andate piano” Laura Pausini è stata fermata mentre viaggiava in macchina con il suo autista: un’altra auto le si è affiancata e un gruppo di fan l’ha salutata e ringraziata dal finestrino. “Grazie mille, Andate piano”, ha risposto sorridendo la cantante. Il video è stato pubblicato su TikTok da una delle fan. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Laura Pausini è da sempre molto attaccata ai fan. La cantante non perde mai l'occasione per ringraziarli e, negli anni, ha costruito con loro un legame speciale. Lo dimostra un video che circola su TikTok, in cui alcuni fan l'hanno fermata mentre viaggiava in macchina per parlarle e ringraziarla.

"Laura, per te qualsiasi cosa"

Come mostra un video condiviso da Sara Contino su TikTok, Laura Pausini è stata fermata mentre viaggiava in macchina con il suo autista. Una altra auto le si è affiancata e un gruppo di fan, l'autrice del video e probabilmente alcuni amici, ha urlato dal finestrino: "Cinque date Laura, ma per te qualsiasi cosa". "Grazie mille", ha risposto la cantante sorridendo e grata del supporto che riceve. "Grazie a te Laura", hanno risposto loro. Prima di allontanarsi, Pausini ha detto ai ragazzi: "Andate piano". Tra i commenti, la ragazza autrice del video ha raccontato che lei e i suoi amici seguono sempre la cantante: "L'abbiamo incontrata negli anni nelle radio. In questo video, l'altro giorno eravamo andati a Torino…".