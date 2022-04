Laura Pausini in diretta Instagram si collega con una coppia che stava facendo sesso: “Adoro” Due fan brasiliani si sono collegati in diretta su Instagram con Laura Pausini mentre facevano sesso: per non perdere l’occasione di parlare con la cantante non hanno avuto tempo di vestirsi.

A cura di Gaia Martino

Laura Pausini ieri pomeriggio era in diretta su Instagram quando ha iniziato a interagire con i suoi fan e chiunque poteva chiedere l'accesso nella live social. La cantante però non si aspettava di trovarsi in collegamento due fan brasiliani che, per non perdere l'occasione di poter parlare con lei, hanno interrotto il loro "momento intimo". Stavano facendo sesso e per rispondere velocemente non si sono neanche vestiti o sistemati. Quando si sono ritrovati in video con Laura Pausini, con migliaia di persone che li stavano guardando, tra sorrisi imbarazzati e gioia, non si sono resi conto che la realtà era piuttosto chiara a tutti. Alla domanda diretta "Ma stavate facendo l'amore?", la coppia ha risposto "Sì"."No ragazzi, non posso crederci abbiamo trovato due che stanno ciu**ndo, adoro!" ha subito commentato la cantante in preda ad un mix di sorpresa e imbarazzo. Ha chiacchierato pochi secondi con una coppia di fan brasiliani, sposati, traducendo per gli italiani dal brasiliano e viceversa. La scena ha subito fatto il giro dei social diventando ormai virale.

Il successo di Laura Pausini

Laura Pausini ha realizzato sul suo profilo Instagram una diretta con i suoi fan per parlare dei suoi progetti attuali e futuri. La carriera della cantante prosegue a gonfie vele: ora è una delle protagoniste di Amazon Prime Video essendo uscito lo scorso 7 aprile il film Laura Pausini – Piacere di Conoscerti. Pubblicato anche il singolo Scatola, ha deciso di chiacchierare con i suoi fan sparsi in tutto il mondo anche perché sarà la conduttrice del prossimo show seguito in tutto il mondo, l'Eurovision Song Contest 2022, che si svolgeranno a Torino. La Pausini per la prima volta sul palco dell'evento sarà accompagnata alla conduzione dal noto conduttore Alessandro Cattelan e dal cantante Mika.