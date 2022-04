Laura Pausini – Piacere di conoscerti, a che ora esce su Prime Video e come vedere il docufilm Ecco a che ora il docufilm Laura Pausini – Piacere di conoscerti sarà disponibile su Prime Video, a partire dal 7 aprile in esclusiva.

Laura Pausini è la protagonista di un documentario sulla sua vita e sulla sua storia, sarà disponibile dal 7 aprile in esclusiva su Prime Video, in 240 Paesi nel mondo. Il docufilm si chiama "Laura Pausini – Piacere di conoscerti", nasce da un'idea originale della stessa Laura Pausini ed è scritto da Ivan Cotroneo, Monica Rametta e Laura Pausini.

A che ora esce Piacere di conoscerti su Prime Video

Il docufilm Laura Pausini – Piacere di conoscerti sarà disponibile su Prime Video dal 7 aprile in esclusiva. Per conoscere l'orario in cui sarà disponibile su Prime Video, basta pensare che generalmente la piattaforma pubblica i suoi contenuti inediti già allo scoccare della mezzanotte. La piattaforma non ha saputo confermare un orario preciso, ma molto probabilmente sarà proprio disponibile già entro le ore 24.

Il cast del docu-film di Laura Pausini

Nel cast del docu-film di Laura Pausini ci sono, oltre alla cantante, tanti personaggi che fanno parte della sua famiglia, altri che fanno parte del suo entourage. Gli spettatori vedranno Laura Pausini nel privato. Questi sono i nomi che hanno preso parte a Piacere di conoscerti: il padre di Laura Pausini, Fabrizio Pausini; la madre di Laura Pausini, Gianna ballardini; Paolo Carta, il compagno; Paola Carta, la figlia; Silvia Pausini, la sorella; Erica Ricciardelli; Elisa Padovani; Lorella Xella; Cristina Musconi. Ci sarà un'attrice che interpreta Laura Pausini nel 1992, è Cesara Zeka. Beatrice Migliozzi, invece, è Laura Pausini da bambina. Nel cast, ancora: Maria Pia Timo è Melissa; Luca Lorenzi è Marcello.

Di cosa parla il film sulla vita di Laura Pausini

Il film parte da una domanda: cosa sarebbe successo se quella sera del 1993 Laura non avesse vinto il Festival di Sanremo? Da queste premesse parte il docu-film di Laura Pausini, che ad oggi è la regina del pop italiano, amata in tutto il mondo. Per la prima volta saranno svelati al pubblico i segreti, i sacrifici, la forza che ha avuto in tutti questi anni per arrivare al top. Tappa dopo tappa, Laura Pausini ripercorre la sua grande carriera, costellata da successi che in numeri si traducono in 70 milioni di copie vendute.

Come vedere il film di Laura Pausini in streaming su Prime Video

"Laura Pausini – Piacere di Conoscerti" è il servizio in streaming su Prime Video dedicato a chi possiede un abbonamento a Prime Video. Per i non abbonati, Prime Video offre un periodo di prova gratuito di 30 giorni.