Alda D’Eusanio e la verità sulla causa con Laura Pausini: “Sono stata male, ma ci stiamo accordando” Il contenzioso legale tra le due continua, ma la conduttrice è sicura di essere alla fine di tutto: “Ho sbagliato, ero depressa ma ora ci stiamo accordando”.

La querelle tra Alda D'Eusanio e Laura Pausini, finita in tribunale, prosegue. Come è noto, le due sono in causa dopo le dichiarazioni della conduttrice al Grande Fratello Vip sulla vita di coppia che la cantante – vincitrice di un Golden Globe lo scorso anno – e suo marito Paolo Carta avrebbero avuto: "Pare che lui la crocchi di botte", aveva detto. In una intervista al settimanale Mio, Alda D'Eusanio ha spiegato la sua versione dei fatti: "È vero, mi ha querelato".

Le dichiarazioni di Alda D'Eusanio

Alda D'Eusanio aveva dichiarato che Laura Pausini aveva chiesto un risarcimento pari a un milione di euro, ma la cifra è apparsa subito spropositata. Al settimanale Mio, invece non parla di cifre ma precisa che si viaggia su numeri molto più bassi:

Quello che ho detto è vero lei mi ha querelato. La mia dichiarazione sul milione di Euro? Adesso vi spiego com’è andato tutto. Ci stiamo mettendo d’accordo perché lei aveva chiesto un milione per danni ma ci stiamo accordando su cifre molto diverse. No che non mi sono inventata questa storia. Non può smentire dal momento che ci sono gli avvocati di mezzo. Quando siamo andati davanti al mediatore e abbiamo chiesto quanto voleva, il suo legale ha risposto: “Un milione” e siamo rimasti a bocca aperta. Se non erro, lei stessa aveva fatto un’agenzia in cui diceva che avrebbe chiesto un milione, che avrebbe devoluto alle associazioni contro la violenza sulle donne.

Le scuse di Alda D'Eusanio

Alda D'Eusanio si era già scusata con un messaggio pubblico (e privato) nel quale riconosceva tutte le colpe e sperava di trovare presto una soluzione:

Cara Laura, non so se questo sia il tuo telefono ma non posso fare trascorrere un altro minuto senza chiederti Scusa. Scusa per averti recato un dolore. Scusa per avere creato tensione. Scusa per avere offeso tuo marito. Scusa per avere dato eco ad una chiacchiera cattiva che per prima aveva turbato e angosciato me. Sono contenta di sapere che la vostra è una coppia innamorata e serena. E che la vostra famiglia vive nell'affetto. Quello che è accaduto mi da un grande dolore e per questo continuerò a chiedervi sempre Perdono. Chiedo scusa anche per questo tu confidenziale che mi nasce dall'affetto e dalla familiarità che con il tuo modo di essere, con la tua semplicità e spontaneità mi hai sempre trasmesso. Vorrei dirti molto di più ma credi che la sofferenza che hai provato tu nel sentire le mie parole le provo io solo nel pensare di averle dette. Umilmente ti saluto. Alda D'Eusanio.

Un periodo nero per Alda D'Eusanio

Le parole di Alda D'Eusanio verso Laura Pausini l'hanno condotta verso un progressivo allontanamento dal mezzo televisivo. Un vero e proprio periodo nero: "Sono stata male per quello che è accaduto. La verità è che ero depressa. Dopo un anno mi sto riprendendo, mi sono aiutata da sola con le mie forze. Sto un po’ meglio, però non è stato bello quello che ho passato".