Alda D’Eusanio torna in tv e approda a teatro dopo la querela di Laura Pausini: “Sono andata avanti” Dopo che Laura Pausini l’ha querelata per via delle frasi pronunciate nei confronti del marito al Grande Fratello Vip, Alda D’Eusanio è tornata in tv ed è pronta a debuttare con un suo spettacolo teatrale. La conduttrice ha voltato pagina: “Mi hanno tolto tutto, ma sono riuscita ad andare avanti”.

A cura di Elisabetta Murina

Alda D'Eusanio è tornata in tv dopo che vicenda di Laura Pausini l'aveva tenuta lontano per un pò dal piccolo schermo. La conduttrice era stata squalificata dal Grande Fratello Vip per via di alcune affermazioni pronunciate nei confronti di Paolo Carta, marito della cantante, la quale poi l'aveva querelata. Ora è riapparsa a Cusano Italia tv per parlare del suo novo spettacolo teatrale, È nata una zucca, e ha raccontato anche del suo passato in tv e dei progetti futuri.

Il ritorno in tv di Alda D'Eusanio

Dopo poco più di un anno Alda D'Eusanio è riapparsa in tv. La querela che Laura Pausini ha portato avanti nei suoi confronti l'ha tenuta lontana dal piccolo schermo per diversi mesi, costringendola a rinunciare a molti progetti lavorativi. In questo periodo di "assenza" la conduttrice è tornata più volte a parlare della vicenda, con dichiarazioni rilasciate a diversi settimanali, ma mai davanti alle telecamere. In una recente intervista al settimanale Vero, ha fornito la sua versione dei fatti, sostenendo che la cantante le avesse chiesto un risarcimento da un milione di euro per aver ritenuto il marito responsabile di violenze domestiche. Ospite di Cusano Italia tv, la conduttrice ha ripercorso gli anni del suo passato "faticoso" in tv, raccontando come le siano stati tolti tutti i programmi di cui era al timone:

Ho fatto tanti programmi tv e poi me li portavano via tutti. Portavo al successo le trasmissioni e poi me le toglievano. Il mio successo arriva negli anni 90, quando ho condotto L’Italia in Diretta, che adesso è La Vita in Diretta, poi nel 2000 quando ho fatto Al Posto Tuo, Ricomincio da Te. E in tutti questi casi mi hanno tolto questi show. Io sono riuscita ad andare avanti, ma come ho detto mi hanno tolto tutto.

I progetti futuri

Nonostante un difficile passato in tv, Alda D'Eusanio è riuscita a voltare pagina e ora ha tanti progetti per il futuro. Sta per debuttare con uno spettacolo teatrale, È nata una zucca, e a 70 anni è pronta ancora a rimettersi in gioco, ricominciando in un certo senso da un campo diverso da quello di prima: