Paolo Conticini torna in tv dopo la vittoria a il Cantante Mascherato: ecco quale programma condurrà Dopo la vittoria a Il Cantante Mascherato nascosto sotto la maschera della Volpe, Paolo Conticini è pronto a tornare in tv. Da lunedì 4 aprile sarà il conduttore di Cash or Trash- Chi offre di più?, lo show dedicato al mondo dell’antiquariato in onda su Nove.

A cura di Elisabetta Murina

Paolo Conticini ha vinto Il Cantante Mascherato 2022. Nascosto sotto la maschera della Volpe ha battuto Pulcino (Lino e Rosanna Banfi) al round finale e si è aggiudicato il primo posto. "Una bellissima esperienza", ha commentato con Milly Carlucci subito dopo la proclamazione, andata in onda venerdì 1 aprile. E le nuove avventure non sono finite: da lunedì 4 aprile tornerà su Nove come conduttore di Cash or Trash- Chi offre di più?.

Paolo Conticini alla guida di Cash or Trash

Da cantante a banditore d'asta, ironico ed elegante, in pochi giorni. Abbandonata la maschera della Volpe, Paolo Conticini è pronto a tornare in tv alla guida della nuova edizione di Cash or Trash – Chi offre di più? a partire da lunedì 4 aprile alle ore 19.15 su Nove. Un'avventura completamente diversa rispetto a quella che l'ha appena visto protagonista su Rai1, ma in cui sarà quasi di casa: è già il secondo anno, infatti, che conduce lo show alla riscoperta dell'antiquariato e dell'universo vintage. Con lui ci saranno l'esperto Alessandro Rosa e i 5 mercanti d'arte, Roberta Tagliavini, Giano del Bufalo, Gino Bosa, Ada Egidio e Stefano D'Onghia.

Il cast di Cash or Trash

Come funzione Cash or Trash

Cash or Trash è una vera e propria sfida all'ultimo rilancio per accaparrarsi tesori e oggetti da collezione. Un viaggio alla scoperta di mercatini vintage e tesori dell'antiquariato, che in molti custodiscono nelle soffitte di casa, quasi dimenticando di averli. Un raro libro di Harry Potter, un mazzo di tarocchi, un gioco del settecento, sono solo alcuni dei pezzi che saranno protagonisti di questa nuova edizione dello show. La domanda a cui dover rispondere sarà sempre la stessa: "Quanto vale?". A rispondere ci penserà l'esperto Alessandro Rosa, che accompagnerà Conticini, a cui invece è affidato il ruolo di banditore dell'asta. I cinque mercanti d'arte, invece, si contenderanno gli oggetti più stravaganti e preziosi, di puntata in puntata.