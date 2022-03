Ascolti tv: Il cantante mascherato e Più forti del destino, i flop della prima serata Il cantante mascherato 2022 su Rai 1 non riesce proprio a uscire dalla bolla depressiva degli ascolti tv e l’avversario sulla rete concorrente, Più forti del destino su Canale 5, se la passa pure peggio.

A cura di Redazione Spettacolo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Auditel e ascolti tv ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il cantante mascherato 2022 su Rai 1 non riesce proprio a uscire dalla bolla depressiva degli ascolti tv e l'avversario sulla rete concorrente, Più forti del destino su Canale 5, se la passa pure peggio. Con un timido risultato di 2.911.000 spettatori pari al 16.4% di share, il programma di Milly Carlucci vince la prima serata, ma resta una magra consolazione. La fiction del Biscione totalizza 2.402.000 spettatori con uno share del 12.2%, confermando lo scarso riscontro della prima puntata.

Perché Il cantante mascherato e Più forti del destino floppano?

Una prima serata piuttosto disertata, un incentivo a fare altro, a godere delle piattaforme o di una pizza con gli amici. La formula de Il cantante mascherato non convince, la giuria nemmeno, gli espedienti per portare avanti certe maschere e per farne uscire allo scoperto delle altre ha minato il gioco delle scommesse sul nome degli artisti che animano le maschere con le loro performance. Non trascina nemmeno la giuria, con nomi ben lontani dalle frange più giovani del web in un format a sua volta distante dal target più âgée della Rai. Più forti del destino allo stesso tempo arriva nel dopo Incontrada, con una fiction in costume dai toni grevi, qualcosa mal digerito dal pubblico della generalista Mediaset.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Vediamo nel dettaglio gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 N.C.I.S. 1.139.000 spettatori (4.9%) e N.C.I.S. Hawai’i 833.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 John Wick 1.309.000 spettatori con il 6.1%. Su Rai3 E poi c’è Katherine 846.000 spettatori con il 3.9%, mentre su Rete4 Quarto Grado resta in media con 1.474.000 spettatori (8.9%). Su La7 Propaganda Live si difende con 995.000 spettatori pari al 6.3%, ma è sul NOVE che avviene la rivoluzione di Maurizio Crozza che con Fratelli di Crozza arriva a 1.325.000 spettatori pari al 6%. Su Tv8 Quattro Matrimoni 287.000 spettatori (1.5%), su La5 la replica di Grande Fratello Vip 224.000 spettatori (1.5%) e infine su RealTime Cake Star – Pasticcerie in Sfida raccoglie 338.000 spettatori (1.5%).