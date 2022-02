Piacere di conoscerti, come vedere gratis il film di Laura Pausini su Amazon Prime Video Dal 7 aprile 2022 sarà disponibile su Amazon Prime Video “Piacere di conoscerti” il film che racconta la vita di Laura Pausini, interpretato dalla cantante stessa. Ecco come vederlo gratis in streaming su Amazon Prime Video.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il 7 aprile 2022, su Amazon Prime Video, sarà disponibile in streaming il film Laura Pausini – Piacere di conoscerti, interpretato dalla cantante nel ruolo di se stessa, scritto in collaborazione con Monica Rametta e Ivan Cotroneo, che ne cura anche la regia.

Il docufilm inizia con una domanda che l'artista si pone: “Cosa sarebbe successo se nel 1993, non avessi vinto il Festival di Sanremo?". La Pausini, quindi, cerca di rispondere immaginando i risvolti della sua vita se non avesse riscosso quell'enorme successo. Non a caso, l’annuncio della data d’uscita di Piacere di Conoscerti è avvenuto proprio sul palco dell’Ariston, che Laura ha calcato per la prima volta 28 anni fa.

L'artista esordisce nel mondo del cinema rivelando retroscena personali e professionali, mostrando al grande pubblico la personalità e la quotidianità di una vera e propria star internazionale.

Leggi anche Cosa regalare a San Valentino 2022: 51 idee regalo romantiche per il 14 febbraio

Tra le musiche del film, inoltre, vi sarà anche l'ultimo singolo dell'artista: Scatola.

Come vedere gratis in streaming Piacere di Conoscerti su Prime Video

Dal 7 aprile sarà possibile guardare il film di Laura Pausini, Piacere di conoscerti, in streaming su Prime Video, il servizio dedicato agli abbonati Amazon Prime.

Tuttavia, se non siete certi di voler sottoscrivere l'abbonamento annuale ad Amazon Prime, potrete sempre approfittare del periodo di prova gratuita di 30 giorni, entro i quali valutare il servizio e fruirne in maniera gratuita.

Per vedere il film, dunque, vi basterà aprire Amazon, cliccare sul menu a tendina, selezionare "Amazon Prime Video" e poi "Accedi o Registrati". Se siete già iscritti al servizio premium, l'unica cosa da fare sarà effettuare il log in al proprio account Amazon Prime, compilando i campi di accesso con le proprie credenziali, e cercare nella sezione "Video" il titolo da vedere. Se, al contrario, volete sottoscrivere l'abbonamento per la prima volta, dovrete registrarvi e riempire il form con i dati richiesti. Qualora, infine, decidiate di non proseguire con Prime, vi basterà disdire la prova gratuita poche ore prima del termine previsto: il vostro account sarà cancellato senza l'addebito di alcun costo aggiuntivo.