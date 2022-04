Eurovision 2022, “Laura Pausini e Mika chiuderanno l’ultima serata con le loro performance” I conduttori Mika, Laura Pausini e Alessandro Cattelan sono pronti a dar inizio allo show e a farne parte con le loro performance. Il coreografo dell’evento musicale Emanuele “Laccio” Cristofoli ha svelato come si alterneranno sul palco.

A cura di Giulia Turco

Mentre sono agli sgoccioli i lavori in vista dell’apertura dell’Eurovision Song Contest 2022, iniziano a delinearsi i dettagli delle cinque serate che si svolgeranno al Pala Olimpico di Torino dal 10 al 14 maggio a Torino. Mika, Laura Pausini e Alessandro Cattelan sono pronti a dar inizio allo show e a farne parte attivamente con le loro performance. Il coreografo dell’evento musicale Emanuele “Laccio” Cristofoli ha svelato a La Stampa come si alterneranno sul palco.

Spazio alle performence dei conduttori

“Lo show iniziale della seconda semifinale sarà affidato ad Alessandro Cattelan”, anticipa il coreografo. “Mostrerà il carattere divertente degli italiani, sorrideremo dei nostri stereotipi, saremo auto ironici”. A Laura Pausini invece sarà dedicato un posto un finalissima: “Si prenderà un momento costruito apposta per lei con cambi di scena importanti e un pot -pourri delle sue hit in ben cinque lingue diverse”. Nel corso della stessa serata ci sarà spazio anche per Mika. “Sempre durante la finale Mika avrà un suo medley di canzoni e approfitterà per lanciare in mondovisione il nuovo singolo La sua sarà una performance nella performance”.

Diodato ospite della prima serata dell'Eurovision

Per quanto riguarda gli ospiti, sappiamo che ci sarà anche Diodato, vincitore di Sanremo 2020 del Festival di Sanremo con il brano Fai Rumore. Il cantante in collegamento con il Tg 1 ha fatto sapere che salirà sul palco già nel corso della prima serata: “Ci stiamo avvicinando a questa manifestazione importantissima, che vede la Rai in prima linea e per questo sono felice di annunciare qui che sarò ospite all'Eurovision Song Contest il 10 maggio”. Com’è noto, quest’anno a rappresentare l’Italia ci saranno i vincitori dell’ultima kermesse musicale Blanco e Mahmood che gareggeranno con il loro brano Brividi.