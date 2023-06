Ex stella Disney cambia mestiere e apre un profilo su OnlyFans: “Sono felice di lavorare nel porno” Conosciuto per aver interpretato il personaggio di Zeke Beakerman nella serie televisiva I maghi di Waverly in onda su Disney Channel, ora è nel mondo dell’intrattenimento per adulti: “Sono felice che lo stigma che in genere si associa a scelte come questo non venga scagliato contro di me”.

Mollo tutto e apro un OnlyFans. Questa è la storia di Dan Benson, conosciuto per aver interpretato il personaggio di Zeke Beakerman nella serie televisiva I maghi di Waverly in onda su Disney Channel e Italia 1, che adesso ha deciso di lasciare il mondo fatato per quello soffuso del porno. L'attore, come è stato riportato da Tmz, ha pubblicato un video su TikTok per fornire un aggiornamento sul suo passaggio al mondo dell'intrattenimento per adulti.

La scelta di Dan Benson

La scelta di Dan Benson si inserisce in un dibattito sempre più ampio sul mondo del porno, in un momento storico dove persino Erika Lust – eroina del porno femminista – ha deciso di sbarcare su PornHub. Una scelta dettata dalla volontà di ampliare il pubblico e offrire la possibilità ai consumatori di questi canali di fruire di porno alternativo. La scelta dell'ex attore Disney sembra inserirsi in questa nuova corrente, di cui è testimonial anche in un certo senso Maria Sofia Federico. L'attore ha spiegato di non aver alcun rimpianto e di essere sorpreso dalle reazioni di incoraggiamento di alcuni fan.

Credo di venire accolto con vergogna e con condanne, invece ho sperimentato in questa mia decisione molto amore. Sono felice che lo stigma che in genere si associa a scelte come questo non venga scagliato contro di me.

La carriera di Dan Benson

Dan Benson, nato a Springfield il 10 settembre del 1987, è conosciuto principalmente per il ruolo di Zeke Beakerman nella serie tv "I maghi di Weaverly", dove ha interpretato il ruolo del miglior amico di Justin Russo, al tempo interpretato da David Henrie. Ha fatto anche parte delle serie tv American Dreams e Zoey 101.È stato poi inserito nel cast di tante altre serie, come "Phil dal futuro". Nel 2009, ha partecipato alla serie tv "The Rig" e ha avuto un ruolo nel film "Un'estate al ranch". Ha fatto parte anche del film "Tutte le ex del mio ragazzo" del 2004 e del film "News Movie" del 2008.