“Il mio ex postava le mie foto su OnlyFans a mia insaputa, ora vivo di questo”, la storia di Taylor

Taylor Gunner era una marine degli Stati Uniti d'America. Un giorno ha scoperto che il suo fidanzato aveva postato una foto di lei nuda su Twitter e aveva creato un account OnlyFans con le sue foto più hot. Voleva venderle e attrarre persone per creare degli scambi di coppia, ma a sua insaputa. Cosa è successo dopo? Taylor ha lasciato il fidanzato, ma anche lasciato i marines: "Avevo un'autostima molto bassa, quindi è stato bello vedere tutte quelle persone che mi apprezzavano da nuda". Ora è diventato il suo nuovo lavoro.

La storia di Taylor Gunner

Taylor Gunner ha 29 anni ed è del Missouri. Da quando ha iniziato a diventare creator di contenuti per adulti, ha cominciato a guadagnare in un solo mese quanto guadagnava in un anno nell'esercito. La scelta è stata molto semplice: "Era solo per divertimento, per vedere cosa succedeva, e poi mi sono prefissata un obiettivo. Se guadagno quattro volte quanto quello che sto guadagnando ora al lavoro, allora posso lasciare la mia carriera e dedicarmi a questo". In questo momento, Taylor Gunner ha un valore in termini di follower di oltre 500mila uniti, divise tra Twitter, Instagram e Twitter.

La routine lavorativa di Taylor

Come si compone il lavoro di Taylor Gunner? Dalle 6.30 alle 22, per cinque giorni alla settimana, Taylor Gunner produce i contenuti e poi carica le immagini e i video sulle sue piattaforme che vengono acquistati singolarmente o messi a disposizione in abbonamento: "Ci tengo alla qualità", ha detto Taylor Gunner, "pubblico dai 15 ai 20 video al mese". Non è questa la prima storia a lieto fine del mondo di OnlyFans. Anche in Italia abbiamo esempi virtuosi, come la storia di Matteo e Vittoria che a Fanpage.it hanno dichiarato di amarsi e lavorare insieme su OnlyFans, sebbene le banche italiane continuano a chiudergli i loro conti correnti perché violerebbero le loro “linee guida” con il loro lavoro.