“Siediti su di me”, il figliastro di uno dei dispersi del Titan si gode le foto di una modella OnlyFans Prima chiede ai suoi follower di tenere la sua famiglia nelle loro preghiere, poi condivide la foto di una modella hot di OnlyFans: “Siediti su di me, ti prego”. E scoppia la polemica.

La storia del Titan, il sommergibile per esplorazioni turistiche scomparso due giorni fa nell'area dell'affondamento del Titanic, si arricchisce di personaggi laterali ai cinque che in questo momento potrebbero essere già morti. La situazione è tesa, ma questo non avrebbe impedito al figliastro di uno dei miliardari in pericolo di vita, di sollazzarsi con le foto hot di una modella di OnlyFans. Prima, però, chiede ai suoi follower di tenere tra le sue preghiere la sua famiglia per il momento delicato.

Il tweet sulla modella di OnlyFans

Lui si chiama Brian Szasz ed è il figliastro di Hamish Harding, un miliardario britannico tra i passeggeri all'interno del Titan di OceanGate, il sottomarino che avrebbe dovuto esplorare il relitto del Titanic. Il figliastro è molto attivo sui social, in particolare su Twitter. Prima ha chiesto ai suoi follower di pensare alla sua famiglia: "Vi prego, tenete la mia famiglia tra le vostre preghiere". Peccato che, trenta minuti dopo, lo stesso abbia condiviso la provocazione di una modella di OnlyFans, Brea, che in una foto con il Lato B in bella mostra dice: "Posso sedermi su di te?" e lui ricondivide e scrive: "Sì, ti prego". Sono piovute grandi critiche sulla scelta del ragazzo.

Le critiche dopo il tweet controverso

Le critiche che sono piovute sono state impietose: "Il suo patrigno è rimasto con una sola bottiglia d'acqua in quel sottomarino, ma lui pensa a ben altro". E ancora: "Pensavo che avresti elaborato il trauma in maniera leggermente differente. È questo che il tuo patrigno avrebbe voluto per te? Non ne sono convinto". Lo stesso figliastro era già noto su Twitter per aver istigato e minacciato riguardo a una sparatoria di massa durante un rave party, perché contrario a quel tipo di partecipazione. Intanto, più passa il tempo più le speranze di ritrovare ancora vivi i cinque dispersi sono ridotte al lumicino.