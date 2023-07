Che fine ha fatto Claudia Letizia: la burlesque del Grande Fratello oggi ha un profilo su OnlyFans Era diventata famosa a 31 anni per essere la “mamma burlesque” che varcò la porta rossa del Grande Fratello. Oggi, a 43 anni, ha aperto un profilo su OnlyFans.

Claudia Letizia, la ricordate? È diventata celebre perché, all'età di 31 anni, entrò nella casa del Grande Fratello come "mamma burlesque". Era la dodicesima edizione, correva l'anno 2011. Praticamente un'era geologica fa dal punto di vista televisivo. Dopo aver varcato la porta rossa, di lei si sono perse progressivamente le tracce se non per qualche ospitata nei salotti di Barbara D'Urso. Oggi, a 43 anni, la Lady Burlesque ha aperto un profilo OnlyFans dove quotidianamente intrattiene i suoi follower (che sono tantissimi). I messaggi sono diretti: "Amo stare in questa posizione". Ma per vedere le foto hot, bisogna pagare un abbonamento da almeno 20 dollari al mese.

La carriera di Claudia Letizia

Claudia Letizia, prima del Grande Fratello, aveva partecipato a un reality di Sky che era appunto dedicata all'arte del burlesque, si chiamava "Lady Burlesque" ed era condotto da Giampaolo Morelli, oggi attore e regista consolidato. Prima ancora, Claudia Letizia era famosa nelle televisioni locali, soprattutto per aver partecipato in trasmissioni sportive dedicate all'universo del Napoli.

Il no di Pier Silvio Berlusconi a influencer e Only Fans

Curiosamente, proprio da questa stagione un profilo come quello di Claudia Letizia, che comunque potrebbe essere ottimo in ottica di un revival all'interno dei programmi Mediaset, appare invece fuori target. Come è noto, Pier Silvio Berlusconi ha dato il suo no a influencer e modelle di OnylFans. Gli autori, come appreso da Fanpage.it, si starebbero attenendo a regole ben precise nella scelta dei concorrenti, per scongiurare il rischio di eccessi e di derive troppo trash. Una circostanza che ha fatto arrabbiare anche Maria Sofia Federico, popolare sex worker 18enne ed ex alunna de "Il collegio", che ha spiegato che avrebbe voluto partecipare a una trasmissione come il GfVip proprio per disinnescare i pregiudizi sulla sua professione.