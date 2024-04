video suggerito

Beatrice Luzzi al Grande Fratello Albania, entrerà nella Casa per incontrare Heidi Baci Beatrice Luzzi ha accettato di fare una sorpresa a Heidi Baci, ex concorrente del Grande Fratello oggi protagonista dell'edizione albanese del reality. La donna volerà in Albania per riabbracciare l'amica.

A cura di Stefania Rocco

Beatrice Luzzi ha accettato di volare in Albania per fare una sorpresa all’amica Heidi Baci. La giovane è una concorrente dell’edizione albanese del GF, reality show nella Casa del quale è entrata dopo avere deciso di abbandonare l’edizione italiana del reality show. Poche ore fa, è stata proprio la produzione dello show ad annunciare che Luzzi sarebbe entrata nella Casa per ritrovare Heidi.

Il GF Albania in diretta YouTube dalle 21

I fan di Heidi e Beatrice – che nella Casa avevano stretto un ottimo rapporto e che potrebbero continuare a frequentarsi una volta che entrambe saranno fuori dalla Casa – potranno guardare l’incontro tra le due nella Casa del GF Albania in diretta YouTube a partire dalle ore 21. Lo annuncia la pagina Twitter ufficiale di Heidi che in Italia gode ancora di un vasto seguito. Beatrice ha terminato la sua avventura nella Casa dell’edizione italiana del reality condotto da Alfonso Signorini con un secondo posto, dietro la vincitrice Perla Vatiero. Sono numerosissimi, però, coloro che ritengono meritasse la vittoria più della concorrente che alla fine è risultata essere la prima classificata.

Perché Heidi Baci aveva lasciato il Grande Fratello italiano

Heidi aveva deciso di abbandonare l’edizione italiana del Grande Fratello in seguito a una situazione creatasi con Massimiliano Varrese che aveva spinto il padre a entrare nella Casa e spingere la figlia a lasciare il gioco. Una volta tornata alla vita reale, Heidi aveva spiegato di non essere stata costretta dal padre ad abbandonare am di avere preferito lasciare il gioco perché infastidita dalla piega presa dalla situazione e timorosa che i suoi genitori – in particolare la madre – potessero soffrirne. Una volta lasciato il reality, la giovane ha accettato la proposta dell’edizione albanese del Grande Fratello e a gennaio è entrata nella Casa dove, tra poche ore, ritroverà l’amica Beatrice.