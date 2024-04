Beatrice Luzzi da Heidi Baci al GF albanese, la reazione di Massimiliano Varrese

video suggerito

Beatrice Luzzi è stata invitata al Grande Fratello Albanese, per fare una sorpresa a Heidi Baci, concorrente del reality show. Le due nella casa più spiata d'Italia avevano instaurato un rapporto molto stretto, fatto di complicità, confidenze che si sarebbero poi potute approfondire, se non fosse che la concorrente del GF ha lasciato il programma a seguito di alcuni episodi che l'avevano portata a riflettere sulla sua permanenza nello show. Non sono mancate, infatti, frecciatine rivolte da entrambe a Massimiliano Varrese con cui hanno avuto svariati scontri nel corso della permanenza nella dimora di Cinecittà.

Beatrice Luzzi e Heidi Baci parlano del rapporto con Massimiliano Varrese

L'incontro tra le due è stato particolarmente emozionante e, infatti, si sono abbracciate calorosamente come mostrano le immagini della diretta albanese, in onda sabato 20 aprile. Beatrice e Heidi hanno avuto modo di raccontarsi, di sostenersi a vicenda, poi è arrivato il momento in cui il conduttore dello show ha deciso di chiedere alla ex gieffina italiana, come avesse vissuto la sua esperienza nella casa di Cinecittà ed è lì che è emerso il nome di Massimiliano Varrese. L'attrice ha dichiarato che in più occasioni, sia lei che Heidi, hanno dovuto sopportare le invettive del gieffino, che spesso esercitava una pressione, seppur involontaria, nei loro confronti e Luzzi ha poi chiuso questo intervento dicendosi convinta del fatto che se Heidi avesse deciso di restare, sarebbe riuscita ad allentare la tensione di Varrese.

La reazione di Massimiliano Varrese

Intanto, in Italia, pare che questo intervento non sia passato inosservato. Heidi Baci non ha mai nascosto di essersi sentita a disagio di fronte all'atteggiamento di Varrese che lei ha più volte definito pressante. Allo stesso modo, anche Beatrice Luzzi ha più volte indicato il gieffino come colui che ha sempre innescato discussioni contro di lei. L'attore, quindi, ha pubblicato proprio nelle ore della diretta albanese, una storia su Instagram che pare essere proprio una velata risposta a quanto dichiarato dalle due, infatti ha scritto: "Ognuno vede nel mondo ciò che porta nel suo cuore. Goethe". Un modo, forse, per dire che quanto detto sul suo conto non corrisponde alla reale spinta che lo ha portato a compiere certe azioni nelle casa.