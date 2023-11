Era Scapece di Benvenuti al Sud, ora lascia la mancia a Leonardo DiCaprio in uno spot Salvatore Misticone è l’attore napoletano diventato popolare per il personaggio di Scapece in “Benvenuti al Sud”. Ora è nel famoso spot con Leonardo DiCaprio: “Scambio la star per un tassista e gli dò perfino la mancia”.

Salvatore Misticone, attore che da poco ha compiuto 78 anni, è diventato estremamente popolare in Italia con l'uscita del film "Benvenuti al Sud". Il ruolo di Scapece, il contadino della Castellabate raccontata dal film di Luca Miniero, lo ha consacrato ma mai si sarebbe aspettato di girare uno spot addirittura con Leonardo DiCaprio. Al Corriere del Mezzogiorno racconta: "Leonardo DiCaprio? L'ho trovato una persona professionale e riservata, come tutti quei grandi personaggi che non devono dimostrare nulla, perché non ne hanno bisogno". E parlava italiano: "Con accento casertano, perché ha parenti originari di quelle zone".

Il racconto di Salvatore Misticone

Ma come ci è arrivato Salvatore Misticone a girare uno spot proprio con Leonardo DiCaprio? Il suo racconto: "Ho sostenuto un provino in videochiamata, perché ero impossibilitato ad andare a Roma. Lo hanno visto tutti. Produttore, regista, lo stesso DiCaprio: alla fine, è stata una specie di seduta di laurea". Misticone è stato chiamato spesso da produzioni internazionali: "Forse perché impersonifico il classico attore italiano di tradizione, non volgare. In passato ho recitato con Ben Stiller in ‘Zoolander 2', con Bob Hoskins nel ‘Pinocchio' della BBC e ho girato un'altra pubblicità in Spagna, con Antonio Banderas".

Nello spot, Misticone scambia DiCaprio per un tassista.

"Abbiamo girato la scena tre volte"

Salvatore Misticone, nel corso dell'intervista, racconta i dettagli della scena girata e il suo ruolo: "Nello spot girato insieme, io interpreto un suonatore di bassu tuba, che scambia l'automobile guidata da DiCaprio per un taxi e, dopo aver fatto una corsa con una sua amica, gli lascia anche una mancia di 10 euro. Abbiamo girato la scena tre volte". Dopo tanto cinema e pubblicità, Salvatore Misticone tornerà al suo primo grande amore: "Il teatro, a marzo con uno spettacolo realizzato con i Des Mistinguettes, ossia mia figlia, mio fratello e mio nipote". Tutto in famiglia. E, chissà, magari tornerà anche nel terzo sequel del film con Claudio Bisio e Alessandro Siani, "Bentornati al Sud".