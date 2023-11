Elena Di Brino e Maurizio Laudicino dopo Uomini e Donne, la prima foto di coppia: “A presto” Dopo l’addio da Uomini e Donne, Elena Di Brino si lascia immortalare nel primo selfie di coppia con Maurizio Laudicino, lontano dai riflettori del programma. Hanno trascorso qualche momento insieme alle Cinque Terre, ma ora ognuno tornerà alla propria vita, con la promessa di rivedersi presto.

Maurizio Laudicino ed Elena di Brino hanno lasciato insieme Uomini e Donne. Dopo una puntata burrascosa per la dama e l’uscita di scena con a seguito il cavaliere, la coppia ha raccontato via social l’inizio della loro frequentazione lontano dalle telecamere.

Il primo selfie di coppia di Elena di Brino e Maurizio Laudicino

A pochi giorni dalla messa in onda della puntata che ha raccontato l’addio di Elena Di Brino da Uomini e Donne, sul profilo del cavaliere spunta il primo selfie di coppia. I due si trovano al porto di Livorno, in una giornata piuttosto ventosa: “Cartolina da Livorno”, scrive Maurizio a corredo dello scatto. “Buon rientro Elena Di Brino, a presto!”, conclude. La dama, dal canto suo, pubblica nelle Instagram Stories il video di un locale delle Cinque Terre che ha taggato lei e il cavaliere durante una serata. Hanno passato qualche momento insieme dunque, dopo il programma, ma non è chiaro se i due abbiano dato il via ufficialmente alla loro frequentazione e se da ora in poi saranno una coppia. Quel che è certo è che ora Elena Di Brino tornerà a Campobasso, dove lavora come impiegata in banca e ha due figlie, mentre Maurizio tornerà all sua vita nel pistoiese. Quel che è certo però è che tra loro non si tratta di un addio.

Perché Elena Di Brino ha lasciato Uomini e Donne

Continueranno forse a provarci, insomma, frequentandosi nei tempi e nelle modalità possibili, considerando la distanza. Tra loro, a Uomini e Donne, era nato un sentimento. “Sento di amarti”, si era dichiarato il cavaliere, nonostante il passo indietro di Elena. “Pensavo di riuscire a controllare le mie emozioni, ma qui è una montagna russa che non riesco a gestire”, ha spiegato nel corso della sua ultima puntata. “Sono venuta qui pensando di trovare qualcuno. Vengo da un piccolo paese, pensavo vi fossero possibilità, ma Maurizio mi prende troppo e non riesco a gestirmi”. All’uscita di scena di Elena, tra le provocazioni di Gianni Sperti che l’ha accusata di cercare solo visibilità, Maurizio ha deciso di seguirla: “Vengo via anch’io, andiamo via Elena”.