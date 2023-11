Elena Di Brino lascia Uomini e Donne, Maurizio Laudicino la segue: “Mi avete rotto il ca**o” Elena Di Brino e Maurizio Laudicino hanno lasciato insieme Uomini e Donne. La dama dopo aver dichiarato di volere andare via e dopo aver litigato con Gianni Sperti si è alzata per lasciare lo studio: “Avete rotto i cog*ioni tutti quanti. Mi sono rotta il ca**o. Questo non è il mio contesto”. Il Cavaliere l’ha così seguita: “Vengo con te”.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata di Uomini e Donne oggi, venerdì 10 novembre, Elena Di Brino, in lacrime, ha annunciato la sua volontà di lasciare il programma. La dama del Trono Over si è dichiarata troppo interessata a Maurizio Laudicino, ed essendo troppo coinvolta nella conoscenza "perdo colpi anche al lavoro". Dopo uno scontro con Gianni Sperti ha deciso di lasciare lo studio in anticipo: "Ora basta". Il Cavaliere l'ha seguita ed hanno così lasciato insieme il programma.

La confessione di Elena Di Brino

Elena Di Brino nello studio di Uomini e Donne ha annunciato la sua decisione di lasciare il programma: "Dopo 4 anni di self control, pensavo di riuscire a controllare le mie emozioni. Qui è una montagna russa che non riesco a gestire. Non posso consentire questa cosa, faccio un lavoro importante e perdo colpi. Sono venuta qui pensando di trovare qualcuno. Vengo da un piccolo paese, pensavo ci fossero possibilità, Maurizio mi prende troppo e non riesco a gestirmi. Non credo che lui si serva da me. Io penso che se vuole, può capirmi". La dama del Trono Over ha raccontato che il Cavaliere le ha dichiarato amore: "Lui sente di amarmi". Maurizio Laudicino ha così preso parola per confermare quanto detto, aggiungendo: "Ho detto che sento di amarla, è un sentimento innaturale e prematuro che penso sia un'illusione". Elena Di Brino non ha cambiato idea nel corso del dibattito in studio ed ha così spiegato: "Io faccio la mia scelta. Quello che succede, succede. Mi devo tutelare. Alla fine della puntata andrò via".

Elena Di Brino e Maurizio Laudicino lasciano Uomini e Donne insieme

Al momento del ballo, Maurizio Laudicino ha chiesto ad Elena Di Brino di ballare. I due protagonisti del Trono Over hanno così parlato al centro dello studio con la musica di sottofondo. Terminato il ballo, Gianni Sperti ha sostenuto che la Dama abbia deciso di lasciare il programma a fine puntata solo per "un'ora in più di visibilità". L'ha accusata di essere poco coerente: "Se veramente vuoi andare via dal programma, lo fai di pancia. Ti alzi e vai via". "Ok, me ne vado" ha dichiarato Elena Di Brino, "Vengo con te", ha risposto Maurizio Laudicino prima di alzarsi, gettare via il cartellino e lasciare lo studio con la dama. "Ma basta, avete rotto i cog*ioni tutti quanti. Mi sono rotta il ca**o. Questo non è il mio contesto" ha dichiarato Elena dietro le quinte prima di rimuovere il microfono.