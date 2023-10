Chi è Maurizio Laudicino, il Cavaliere a Uomini e Donne per Gemma Galgani Chi è Maurizio Laudicino, il Cavaliere di Uomini e Donne che si è presentato nel dating show per conoscere Gemma Galgani. Esperto di marketing e comunicazione, ha 57 anni e tre figli nati da precedenti matrimoni.

Maurizio Laudicino è uno dei protagonisti dell'edizione in corso di Uomini e Donne. Si è presentato nel dating show per conoscere Gemma Galgani, ma con la Dama non è mai voluto andare "oltre". "Non posso soddisfare le sue esigenze" ha infatti detto nell'ultima puntata in onda, la stessa nella quale ha comunicato di voler chiudere la conoscenza. Ora starebbe uscendo con Elena Di Brino. Esperto di marketing e comunicazione in ambito sportivo e aziendale, ha 57 anni e tre figli. Conosciamolo meglio.

Chi è Maurizio Laudicino: età e dove lavora

Maurizio Laudicino ha 57 anni ed è un esperto di marketing e comunicazione. Lavora nel settore sportivo e aziendale, come raccontato al magazine di Uomini e Donne: "Mi sono sempre occupato di marketing, in tutt’altri settori e a vari livelli. Poi una svolta improvvisa, un’occasione di quelle da non lasciarsi scappare mi ha letteralmente catapultato nel ruolo di direttore marketing di una squadra professionistica. Mestiere atipico. Esperienza molto stimolante". Oggi è infatti direttore del marketing della US Pistoiese e consulente marketing della scuola calcio Gigi Riva. Su Instagram il Cavaliere è molto attivo: vanta oltre 2 mila followers e con loro condivide molti scatti di sé e della sua vita privata. Ha tre figli di 26, 16 e 14 anni avuti da due precedenti matrimoni.

La conoscenza con Gemma Galgani a Uomini e Donne

Maurizio Laudicino si è presentato nel dating show di Maria de Filippi per conoscere Gemma Galgani. Con la Dama ha instaurato un solido legame: in una delle prime uscite si sono divertiti insieme a bordo piscina. Subito dopo e in più occasioni il Cavaliere ha però ammesso di non sentirsi pronto ad andare "oltre", baciandola. Nelle ultime puntate andate in onda ha così aperto la porta ad altre Dame. Ora sta uscendo infatti anche con Elena. Ieri, lunedì 16 ottobre, ha deciso di chiudere definitivamente la conoscenza con Gemma Galgani: "Non posso assecondare le sue esigenze fisiche, per questo faccio un passo indietro" ha ammesso davanti alla Dama in lacrime.