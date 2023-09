Gemma e il doppio senso sul “pesciolino” in esterna con Maurizio, poi fa il bagno vestita È di nuovo Gemma Galgani show a Uomini e Donne. Nella puntata di venerdì 15 settembre, la dama è uscita in esterna con Maurizio all quale è stata lei stessa a lasciare il suo numero. Tra un doppio senso e l’altro, la torinese ha fatto il bagno in piscina vestita di notte.

È di nuovo Gemma Galgani show a Uomini e Donne. La dama torinese si è presa la scena a pochi giorni dal debutto della nuova stagione del dating show. A convincerla a dare il meglio di se stessa, almeno sotto il profilo dello spettacolo e del divertimento degli spettatori, è stato il cavaliere Maurizio, uomo più giovane di Galgani di qualche anno al quale lei stessa ha deciso di lasciare il suo numero. E tra un doppio senso e l’altro – alcuni dei quali a sfondo sessuale – la dama del trono over si è ripresa l’attenzione delle telecamere.

I doppi sensi di Gemma Galgani in esterna con Maurizio

“Ti ho chiesto il numero perché mi avevi colpito e oggi ho sentito un incastro di intesa mentale”, ha spiegato Gemma quando si è ritrovata di fronte all’uomo che ha stuzzicato la sua curiosità. L’esterna è andata avanti tra chiacchiere e richiesta di baci e abbracci, finché Gemma ha lanciato il suo primo amo. Commentando l’outfit del cavaliere, Gemma gli ha chiesto: “Hai una rete da pesca? Sarebbe bello essere un pesciolino”. Pochi minuti dopo, mostrando a Maurizio il girasole ricevuto in dono, ha lanciato l’ennesimo doppio senso: “Mi piace ugualmente, guarda com’è dritto”.

Gemma Galgani fa il bagno in piscina vestita

La location che ha ospitato Gemma e Maurizio per la loro esterna era dotata di una piscina che fin da subito ha catturato l’attenzione della dama. Lei stessa ha ammesso di esserne attratta: “La piscina è accattivante”. L’uomo l’ha quindi sfidata, dicendo che non sarebbe mai riuscita a fare un bagno in piscina, vestita e a sera inoltrata. “Non farei il bagno in piscina? Se lo faccio, dopo c’è un premio?”, ha chiesto la dama. Richiesta cui Maurizio non ha abboccato: “Il premio sarà la mia stima, la mia ammirazione decuplicata”. “Non posso fare il bagno nuda”, ha concluso Gemma rifiutandosi di spogliarsi. Completamente vestita è quindi scesa in acqua. Maurizio, purtroppo, non l’ha raggiunta.