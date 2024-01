Elisabeth Moss è incinta: l’attrice aspetta il suo primo figlio, non si sa chi sia il padre Elisabeth Moss, talentuosa attrice e regista pluripremiata nota anche per sul ruolo di June nella serie tv Il racconto dell’ancella, è in attesa del suo primo figlio. Ignota l’identità del padre del bambino: Moss mantiene il più stretto riserbo a proposito della sua vita privata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Elisabeth Moss, attrice e regista pluripremiata nota anche per il ruolo di June nella serie tv Il racconto dell’ancella (The Handmaid's Tale) è incinta del suo primo figlio. L’attrice 41enne, senza nasconde l’evidente pancione, ha confermato la notizia nel corso dell’intervista rilasciata martedì sera durante Jimmy Kimmel Live!. “Sei incinta o solo una metod actress incredibilmente impegnata?”, le ha chiesto Kimmel facendo riferimento al cosiddetto “metodo Stanislavskij” che avrebbe ispirato Moss a calarsi nei panni di June (il tema della gravidanza è centrale nella serie Il racconto dell’ancella) anche durante l’intervista e quindi lontano dal set. “Un po’ tutti e due”, ha replicato divertita l’attrice, confermando la gravidanza in corso.

Il compagno di Elisabeth Moss è sconosciuto

Moss ha dichiarato di stare vivendo la gravidanza con serenità. “È andato tutto incredibilmente bene”, ha garantito tra gli applausi del pubblico. Riservatissima a proposito della sua vita privata, l’attrice non ha svelato né l’identità del padre del suo primo figlio né il mese di gravidanza in corso, rendendo di fatto impossibile ipotizzare il mese di nascita del bambino.

Le foto di Elisabeth Moss con il pancione sul set

Elisabeth Moss era già stata recentemente fotografata con il pancione sul set del thriller Shell, nel quale è attualmente impegnata. Le foto avevano fatto il giro della rete e suscitato forte curiosità, al punto da spingere Moss a uscire allo scoperto. Già nel 2022, l’attrice aveva dichiarato di desiderare dei figli nel corso di un’intervista. “Voglio assolutamente averne perché sono molto ispirata dal tipo di madre che è stata mia madre. Ha fatto un bellissimo lavoro con me”, aveva dichiarato, scherzando a proposito della possibilità di chiedere alla donna di crescere anche i figli che l’attrice avrebbe avuto. Sconosciuta l’identità del suo attuale compagno. In precedenza, Moss era stata sposata con il comico 57enne Fred Armisen. Quel matrimonio era durato solo una manciata di mesi prima di interrompersi. L’attrice l’aveva definita un’esperienza “traumatica e orribile”.