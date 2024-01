È morta la mamma di Simona Izzo, Liliana D’Amico aveva 92 anni: “Sei stata una madre meravigliosa” Nella notte tra il 24 e il 25 gennaio è morta Liliana D’Amico, mamma di Simona Izzo. La donna aveva 92 anni. A darne notizia Ricky Tognazzi, marito della nota attrice, con una foto su Instagram: “Sei stata una madre meravigliosa anche per me cara Lilly”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

É morta Liliana D'Amico, mamma di Simona Izzo. La donna aveva 92 anni ed è scomparsa nella notte tra il 24 e il 25 gennaio. A darne notizia Ricky Tognazzi, marito della nota attrice, con una foto su Instagram. "Sei stata una madre meravigliosa anche per me cara Lilly", ha scritto il regista e attore. Al momento non sono note le cause del decesso.

L'annuncio di Ricky Tognazzi

È stato Ricky Tognazzi, con un post su Instagram, ad annunciare la morte della mamma di Simona Izzo. Liliana D'Amico aveva 92 anni ed è stata una figura di riferimento anche per il noto attore e regista:

Ciao Lilly, stanotte te ne sei andata, ma prima hai voluto salutare me e Simona con il tuo sguardo limpido e la tua voce sincera cogliendoci di sorpresa, ci hai detto. “Quanto siete belli!” Sei sempre stata così Lilly , adorabile e generosa. Sarai per sempre viva negli indelebili ricordi di una vita passata insieme. Sei stata una madre meravigliosa anche per me cara Lilly. Grazie.

Chi era Liliana D'Amico, mamma di Simona Izzo e moglie di Renato Izzo

Nata il 19 agosto 1931, Liliana D’Amico è stata la moglie di Renato Izzo, uno delle figure di riferimento nel mondo del doppiaggio, al quale ha dedicato la sua carriera. La donna ha fondato insieme al marito la società di doppiaggio Gruppo Trenta, oggi conosciuto come Pumais Due. Dal loro matrimonio sono nate quattro figlie: Simona, Giuppy, Fiamma e Rossella. Tutte e quattro hanno seguito le orme dei genitori e si sono dedicate al mondo del doppiaggio. L'uomo è scomparso nel 2009, all'età di 80 anni, a causa di complicazioni legate a un intervento chirurgico.