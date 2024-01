È morta la madre di Melania Trump, aveva 78 anni Amalija Knavs, ovvero la madre dell’ex first lady Melania Trump, è morta all’età di 78 anni. Era molto legata alla figlia e al genero, Donald Trump. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Amalija Knavs, ovvero la madre dell'ex first lady Melania Trump, è morta all'età di 78 anni. L'annuncio è stato dato dalla stessa Melania Trump sui social media nella giornata di martedì. Melania Trump ha espresso il suo profondo dolore per la perdita della madre, descrivendola come una donna forte, che si è sempre comportata con grazia, calore e dignità. Ha sottolineato l'intera dedizione di sua madre verso il marito, le figlie, il nipote e il genero, affermando che la sua mancanza sarà immensamente sentita e che il suo retaggio continuerà ad essere onorato e amato.

La morte della madre di Melania Trump

Melania manteneva un rapporto stretto sia con sua madre che con suo padre, Viktor Knavs, di 79 anni. Entrambi hanno vissuto negli ultimi anni a Mar-a-Lago, dove risiedono anche l'ex first lady e l'ex presidente. La notizia della morte della madre di Melania Trump ha fatto seguito a un annuncio proprio dell'ex presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump che durante l'evento di Capodanno a Mar-a-Lago ha spiegato l'assenza della moglie per riunioni familiari. La madre di Melania Trump aveva ottimi rapporti con Donald Trump: una fonte vicina alla famiglia ha rivelato a People che Donald Trump andava molto d'accordo con Amalija.

I genitori di Melania Trump sono diventati americani nel 2018

Amalija e Viktor vengono dalla Slovenia. Nella stessa Slovenia, d'altronde, è nata Melania nell'aprile del 1970. Amalija era un'ex operaia tessile e Viktor un ex concessionario d'auto, secondo l'Associated Press. Sia Viktor che Amalija sono diventati cittadini statunitensi in un tribunale federale a New York nell'agosto 2018, durante la presidenza di Trump. Non mancarono le polemiche perché la cittadinanza gli fu affidata in un momento di acceso dibattito sull'immigrazione nei giorni in cui Donald Trump attuò la "tolleranza zero" per gli attraversamenti illegali al confine degli Stati Uniti.