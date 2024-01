Antonella Clerici: “Maelle vittima di bullismo a scuola perché era mia figlia, ci ha sofferto” Ospite di Mamma Dilettante, Antonella Clerici ha parlato della sua esperienza da mamma di Maelle, oggi 14enne, avuta con l’ex marito Eddy Martens. La conduttrice ha rivelato che la figlia è stata vittima di bullismo a scuola perché “figlia di”: “All’inizio ha incassato, un pò ha sofferto, poi è riuscita a ribaltare la situazione”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Antonella Clerici si è raccontata ai microfoni del podcast Mamma Dilettante di Diletta Leotta. La conduttrice ha parlato della sua esperienza da mamma di Maelle, oggi 14enne, avuta con l'ex marito Eddy Martens.

Il rapporto di Antonella Clerici con la figlia Maelle

Antonella Clerici e la figlia hanno un legame speciale, come ha raccontato la conduttrice a Diletta Leotta: "Abbiamo un bel rapporto, ci confidiamo, ma quando vado su argomenti più specifici vedo che lei cambia argomento. È una ragazzina molto sicura, non ha paura di niente". Maelle, oggi, ha 14 anni e vive con la madre a Novi Ligure. Clerici è diventata mamma a 44 anni e ha riscoperto la maternità in un modo diverso da come lo immaginava: "Essendo una mamma grande, pensavo che sarei stata apprensiva, invece le lascio la giusta libertà. Mi rivedo in lei, la vedo crescere e vivo con lei una seconda giovinezza. Non si lascia sottomettere, ha la sua bella indipendenza, le auguro di essere una donna forte". La ragazza ha anche un rapporto sereno con il padre, che ha recuperato il suo ruolo con il tempo: "Quando ho cambiato vita, all'inizio è stata dura, Maelle non ha più visto la figura paterna. Adesso lui ha ripreso il suo ruolo, non sapeva come trattarla. Lei aveva un pò di chiusura, poi ci abbiamo lavorato".

"Mia figlia vittima di bullismo"

Clerici ha svelato che la figlia a scuola ha vissuto episodi di bullismo da parte dei compagni, dal momento che alcuni coeteanei la consideravano"figlia di", anche se lei ha sempre voluto vivere la quotidianità come tutti gli altri:

Quando è arrivata alle medie, credo che abbia vissuto un pò di bullismo, proprio perché era mia figlia. Dalla quarta elementare ha sempre fatto la scuola pubblica e mi ha detto ‘voglio fare quello che fanno tutti gli altri'. Arrivata alle medie, qualcuno le ha detto ‘Tu parli, ma sei la figlia di'. Lei all'inizio ha incassato, perché ho visto che un po' ci ha sofferto. Ma poi è riuscita a ribaltare la situazione, alla fine della terza media ho visto che chi prima la denigrava poi gli portava la merenda, è riuscita a portarlo della sua parte.