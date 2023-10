Definì “ebeti” Fedez e Ferragni: raggiunto accordo con Fabrizio Corona, la coppia rimette la querela I Ferragnez e Fabrizio Corona hanno raggiunto un accordo. La coppia aveva querelato l’ex re dei paparazzi che, in un’intervista, li aveva definiti “ebeti”. A seguito di un accordo transattivo, il suo contenuto resta riservato, Fedez e Chiara Ferragni hanno rimesso la querela.

A cura di Stefania Rocco

I Ferragnez hanno rimesso la querela sporta contro Fabrizio Corona che, in un’intervista rilasciata nel novembre 2020 al sito Mon Men on Wheels, li aveva definiti “ebeti”. La vicenda si è chiusa con un accordo transattivo tra le parti, il cui contenuto resta riservato. Fedez e Chiara Ferragni, assistiti dall’avvocato Gabriele Minniti, e Corona, rappresentato dall’avvocato Ivano Chiesa, hanno quindi messo fine a una vicenda che si trascinava da qualche anno. Corona era finito a processo per diffamazione tramite imputazione coatta, insieme al giornalista che aveva riportato l’intervista. Anche per quest’ultimo, la vicenda si conclude con l’accordo raggiunto tra le parti.

Non divulgato il contenuto dell’accordo

Secondo quanto riporta Repubblica, il contenuto dell’accordo raggiunto tra le parti non sarebbe di natura economica. “Si sono incontrati e parlati, per il resto il contenuto dell’accordo è riservato”, ha dichiarato Ivano Chiesa, legale che assiste Corona.

Si procede per il reato di violazione della privacy

Si procede esclusivamente per il reato di violazione della privacy, del quale Corona era stato accusato dopo avere pubblicato sul suo profilo Instagram la richiesta di archiviazione avanzata dal pm Francesca Crupi, ma successivamente non accolta dal non accolta dal gip Sara Cipolla. Il documento era stato reso pubblico senza che fossero oscurati i dati personali in esso riportati. Per il procedimento si tornerà in aula il 20 novembre prossimo. Proprio in questi giorni, dopo avere terminato di scontare le sue condanne, Corona è tornato in tv. Lo ha fatto con un’intervista rilasciata a Francesca Fagnani, trasmessa nel corso della prima puntata della nuova stagione di Belve, in onda su Rai2. Domenica 1° ottobre, invece, Fabrizio è stato ospite di Mara Venier a Domenica In. Nessun rientro sulle reti Mediaset, per il momento. Ma l’ex re dei paparazzi sembrerebbe avere intenzione riallacciare i rapporti con le principali reti televisive italiane.