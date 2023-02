Costantino Vitigliano torna in tv, sarà una Drag Queen nel nuovo show di Rai 2 Costantino Vitigliano tornerà sul piccolo schermo dopo una lunga pausa dal mondo della tv. L’ex tronista di Uomini e Donne si trasformerà in una Drag Queen nel nuovo show con Alba Parietti, Non sono una signora, in onda da a maggio su Rai 2.

A cura di Giulia Turco

Costantino Vitigliano torna in tv e approda in Rai. Il modello ex volto storico di Uomini e Donne sarà nel cast di Non sono una signora, il nuovo show di Alba Parietti in onda da maggio 2023. Una veste del tutto nuova per il tronista più iconico nella storia del dating show, che tirerà fuori un lato del tutto inedito della sua personalità.

Non sono una signora, il nuovo programma con Alba Parietti

Da tronista a Drag Queen il passo è breve. Stando alle anticipazioni trapelate da Dagospia, Costantino Vitigliano tornerà presto sul piccolo schermo dopo una lunga pausa dal mondo della tv. In primavera sarà infatti uno dei protagonisti di Non sono una signora: cinque appuntamenti su Rai 2 che porteranno in scena alcuni protagonisti dello spettacolo resi irriconoscibili grazie ad una minuziosa operazione di styling. Si tratta di un adattamento del format originale Make Up Your Mind, un esperimento del tutto inedito per la rete che ha scelto il ritorno di Alba Parietti per il posto in conduzione. Luoghi comuni e stereotipi verranno messi da parte nel gioco di travestimenti che al termine incoronerà un vincitore di questa prima edizione.

Costantino Vitigliano la parabola di un tronista

In una recente intervista al Corriere della Sera, Costantino Vitigliano ha ricordato “gli anni d’oro” della sua carriera, iniziata a Uomini e Donne e proseguita nei locali mondani. “Arrivavo al Billionaire e c’era la folla fuori solo per vedermi entrare. Arrivavo alle tre di notte col volo privato, dopo aver fatto il giro delle discoteche d’Italia, tre a sera: solo coi locali fatturavo qualche milione l’anno”, ha raccontato. Fino a quando la popolarità è diventata tanta da volerne sfuggire. “Odiavo sentir ripetere il mio nome, odiavo trovarmi sulle affissioni”. Da lì la decisione di trasferirsi in Spagna. “Viaggiavo con quattro guardie del corpo, se no tornavo nudo: mi drappavano i vestiti”.