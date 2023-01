Costantino Vitagliano: “C’era la fila al Billionaire per vedermi, giravo con 4 guardie del corpo” Costantino Vitagliano, l’ex tronista di Uomini e Donne tra i più famosi usciti dalla trasmissione di Maria De Filippi, si racconta in un’intervista dove ripercorre gli anni del lusso sfrenato e della notorietà.

A cura di Ilaria Costabile

Intervistato dal Corriere della Sera, Costantino Vitagliano ha raccontato gli anni in cui ha conquistato la popolarità facendo gavetta, ma soprattutto partecipando come tronista a Uomini e Donne. Il dating show di Canale 5 lo fece schizzare tra i personaggi più famosi di sempre, tanto che questa costante attenzione mediatica lo portò a lasciare l'Italia per un periodo, decidendo di trasferirsi in Spagna: "Odiavo sentir ripetere il mio nome, odiavo trovarmi su tutte le affissioni. Viaggiavo con quattro guardie del corpo, se no tornavo nudo: mi strappavano i vestiti". Anche lì, però, l'idillio durò poco e "il Costa" tornò in patria, dove adesso si occupa di eventi e investe nella crioterapia: "È il futuro, fa bene a osteoporosi, cellulite, invecchiamento, sto aprendo un centro mio".

La gavetta prima della popolarità con Uomini e Donne

Il nome di Costantino Vitagliano è ancora adesso noto ai più, forse perché l'ormai 48enne milanese, è diventato un'icona dei primi Anni Duemila, quando aveva poco più di 25 anni. Eppure il suo destino non era scritto, anzi, e quello che doveva essere un lavoro saltuario lo ha portato a raggiungere vette altissime:

Io, a 16 anni, sono andato a lavorare nel bar di mio zio. Poi Enzo Jannacci e Paolo Rossi mi hanno preso a lavare i bicchieri al Bolgia Umana e lì sono passato alla sala a fare il ragazzo immagine. Poi mi sono fatto il fisico in palestra, sono diventato cubista, spogliarellista. Però non ho mai fatto il gigolò o il mantenuto o il pornoattore, tutte cose che mi hanno chiesto. Dopo, ho fatto il valletto da Paolo Limiti, ho fatto Casa Vianello. Sfilavo, posavo, portavo il book: 15 anni di gavetta. Ho lavorato pure con Fabio Fazio

Una lunga staffetta di partecipazioni in tv prima di arrivare alla notorietà con Uomini e Donne, dove Maria De Filippi ogni giorno gli concedeva più spazio. La sua storia con Alessandra Pierelli era sulla bocca di tutti: "Era tutto vero, in quei 40 minuti di tv. Poi, avevo altre vite, mi beccavano con le ragazze Jacuzzi e ad Ale in diretta, io dicevo che era un set…". Da quel momento Costantino Vitagliano divenne una star e ogni sua apparizione mirava solo ad un obiettivo:

Soldi, soldi, soldi. Vengo dal nulla. Non ho mai fatto vacanze fino ai 16 anni. Oggi ho la casa a Milano Marittima, ho cose che da piccolo le vedevo sui giornali e in tv. Coi primi soldi, ho fatto andare papà in pensione. Non mi capacitavo di quel successo: in barca da Briatore, stavo con modelle e star di Hollywood, ma i paparazzi cercavano me

Alessandra Pierelli e Costantino Vitagliano

Il lusso e il paragone con gli influencer di oggi

Anni incredibili, in cui l'ex tronista faceva una vita dedita al lusso e chiunque impazziva anche solo per vederlo: "Arrivavo al Billionaire e c’era la folla fuori solo per vedermi entrare. Arrivavo alle tre di notte, col volo privato, dopo aver fatto il giro delle discoteche d’Italia, tre a sera: solo coi locali fatturavo qualche milione l’anno". Ovviamente ogni lavoro, apparizione, collaborazione era gestita da un'agenzia e Vitagliano era supportato dal re degli agenti: "Erano gli anni di Lele Mora e ne ho pagato le conseguenze come tanti della sua agenzia. Vivevo nel palazzo dove aveva la sede lui. Per anni mi ha detto: prima o poi, verrai a lavorare da me. Poi, verso i 26, facevo il muflone a Quelli che il calcio e pensai che stavo diventando vecchio, allora mi feci convincere". Guardando a chi oggi ha successo e come l'ha conquistato, Costantino ha qualcosa da ridire: