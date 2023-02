La vita privata di Anna Oxa: i tre ex mariti, l’amore con Gianni Belleno e i figli Francesca e Qazim Anna Oxa è stata sposata prima con il compositore Franco Ciani, poi con l’imprenditore di origini albanesi Behgjet Pacolli e infine con la sua ex guardia del corpo Marco Sansonetti. Nel mezzo una lunga relazione con il musicista dei New Trolls Gianni Belleno, dal quale ha avuto i figli Francesca e Qazim.

A cura di Elisabetta Murina

Nel corso della sua vita Anna Oxa si è sposata tre volte, ha avuto una lunga relazione e due figli. I suoi tre ex mariti sono stati il musicista Franco Ciani, l'imprenditore di origini albanesi Behgjet Pacolli e una sua ex guardia del corpo Marco Sansonetti. Dal lungo amore con il batterista dei New Trolls Gianni Belleno, sono nati la figlia Francesca e il figlio Qazim.

Il primo matrimonio con Franco Ciani, morto suicida nel 2020

Anna Oxa si è sposata per la prima volta quando aveva 19 anni, con il compositore e produttore Franco Ciani, all'epoca appena 22enne. É diventata ormai storica la foto del taglio della torta del loro matrimonio, celebrato nel 1980. Fu proprio Ciani a scrivere per l'artista alcuni dei suoi testi più celebri, come Tutti i brividi del mondo, Ti lascerò (cantata con Fausto Leali, che le valse la vittoria al Festival di Sanremo 1989) e Quando nasce un amore. L'uomo morì suicida nel gennaio del 2020: il suo corpo venne ritrovato in una stanza d'albergo a Fidenza. Alla base dell'estremo gesto, compiuto con un sacchetto di plastica, motivi di natura economica e professionale, come scritto in un biglietto indirizzato al suo impresario Nando Sepe. "Faccio fatica a crederci", aveva commentato la cantante venuta a sapere della tragica notizia.

Anna Oxa e Franco Ciani nel giorno del loro matrimonio

La relazione con Gianni Belleno e la nascita dei figli

Dopo il matrimonio finito con Ciani, Anna Oxa ebbe una lunga relazione con Gianni Belleno, musicista dei New Trolls, che le fu presentato proprio dall'ex marito. Un amore duraturo, che rese l'artista anche mamma per la prima volta di Francesca e Qazim, ma destinato a naufragare. La cantante infatti nel 2009 denunciò il compagno per "violazione degli obblighi di assistenza familiare" nei confronti dei due figli. Belleno fu condannato a sei mesi di reclusione e al risarcimento di 5mila euro per il figlio all'epoca di quattordici anni e di 25mila euro per la figlia maggiorenne.

Gianni Belleno e la figlia Francesca nel 2000 (Foto LaPresse)

Gli altri due matrimoni con Behgjet Pacolli e Marco Sansonetti

Anna Oxa ebbe poi altri due mariti: l’imprenditore albanese di origine kosovara Behgjet Pacolli, con cui è stata sposata dal 1999 al 2002, e Marco Sansonetti. Quest'ultimo fu una sua ex guardia del corpo, di 22 anni più giovane, con la quale si è unì in matrimonio con una cerimonia buddhista a Cantù. La loro unione durò fino al 2008.