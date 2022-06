“Così Shakira ha scoperto che Piquè la tradiva”, i retroscena della separazione Shakira avrebbe scoperto il tradimento di Gerard Puquè dopo averlo fatto pedinare da un’agenzia investigativa. Emergono i primi dettagli legati alla separazione.

A cura di Stefania Rocco

Shakira e Piquè si sono lasciati. A pochi giorni dalla nascita dei primi rumors a proposito della rottura tra i due, un comunicato ha confermato la decisione della popstar e del calciatore di separarsi. Fin dalle prime battute di questa vicenda la motivazione della rottura è stata attribuita a una serie di tradimenti del campione, una versione dei fatti che nessuno dei due ha smentito. A distanza di qualche giorno dall’annuncio ufficiale, cominciano a emergere i primi dettagli. Uno in particolare: Shakira avrebbe fatto pedinare il compagno da un’agenzia investigativa per verificare le voci di tradimento.

“Piquè sta con una cameriera 22enne”

Secondo quanto scrive il Corriere, Shakira avrebbe fatto seguire il compagno dopo avere cominciato a collezionare i primi sospetti circa un tradimento. Solo pedinandolo e controllandone gli spostamenti, l’agenzia investigativa alla quale si sarebbe rivolta l’artista sarebbe riuscita a scoprire che la gelosia della cantante non era immotivata: il campione del Barcellona aveva una storia parallela alla relazione con Shakira. A fargli perdere la testa la cameriera 22enne di un ristorante catalano (CC sono le iniziali del suo nome). Il primo incontro tra i due sarebbe avvenuto all’interno del ristorante La traviesa, dove la giovane donna lavora.

“Sei la mia First Lady”

Quella tra Piquè e la giovane cameriera che gli avrebbe fatto perdere la testa non sarebbe una scappatella priva di importanza. Pare che il calciatore si sia profondamente innamorato della nuova fiamma e che, di fronte a una serie di testimoni, l’abbia definita "la sua First Lady". Un atteggiamento che avrebbe mandato la compagna storica su tutte le furie, spingendola a chiedere la separazione. La palla, per restare in tema calcistico, passa adesso ai due avvocati dell’ex coppia. Shakira e Piquè dovranno trovare un accordo sulla gestione dei figli Sasha e Milan, sulla loro casa familiare e su una serie di affari in comune.