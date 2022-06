La separazione di Shakira e Piquè, l’ex cognato: “Lei gli ha negato un importante prestito di soldi” Roberto Garcia, ex cognato di Shakira, si è detto convinto che a far crollare il matrimonio non ci sia stato alcun tradimento, ma problemi economici e un’importante influenza da parte dei genitori della cantante.

A cura di Giulia Turco

Continua a far discutere la separazione tra Shakira e Piquè e tutti i dettagli sui quali non è stata fatta chiarezza. Si è parlato di possibili tradimenti, di una "vida loca" che il calciatore avrebbe portato avanti negli ultimi anni. Tutto mai confermato, tranne la rottura. Dopo aver annunciato la fine del loro amore, la coppia ha fatto calare il silenzio sui motivi che hanno portato alla rottura dell'equilibrio familiare. Il gossip però non si placa e ad alimentarlo ci ha pensato Roberto Garcia, ex cognato di Shakira, che ha rilasciato un'intervista alla testata spagnola Es Diario. L'uomo si è detto convinto che a far crollare definitivamente la relazione non ci sia stato alcun tradimento, ma problemi economici e un'importante influenza da parte dei genitori della cantante.

Dietro la crisi motivi economici

Roberto Garcia è stato per otto anni il compagno di Lucila, una delle sorelle di Shakira. A Es Diaro l'uomo ha raccontato che Piqué avrebbe chiesto alla cantante un prestito oneroso per poter aprire diverse attività imprenditoriali alle Bahamas e in Colombia. Denaro che Shakira per svariati motivi avrebbe rifiutato di prestare al marito, innescando una crisi senza precedenti. Non solo, la cantante si sarebbe anche consultata a riguardo con i suoi genitori, dei quali si fida ciecamente, e sarebbero stati proprio loro a consigliarle di non mettere la cifra in mano a Piqué. “Le loro finanze sono divise al 50 e 50”, assicura l'ex cognato. Garcia conferma che la loro storia era stata interrotta già molto tempo prima, nonostante abbiano tentato di nasconderlo per diverso tempo.

L'influenza dei genitori sarebbe stata determinante

L’ex cognato conta di essere stato sfrattato dalla casa nella quale viveva con la sorella di Shakira e si essersi trovato costretto a trascorrere diverso tempo dormendo in macchina. “La mia ex moglie mi ha rovinato ed è scomparsa, ho tutto documentato”, assicura. “Shakira mi aveva detto che avrebbe risposto per quello che mi aveva fatto suo sorella, ma alla fine non ha più voluto sapere nulla di me, perché ho avuto una forte discussione con loro padre”. Secondo Garcia infatti i genitori della cantante avrebbero una forte influenza su di lei: “Supervisionano su molte cose. Tutto quello che mi è successo è stato orchestrato dal padre”.