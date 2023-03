Come sta Platinette dopo l’ictus, Mauro Coruzzi posta la prima foto dall’ospedale Mauro Coruzzi in arte Platinette manda un affettuoso bacio ai suoi fan con il primo scatto postato sui social dal letto dell’ospedale. Da circa due settimane il conduttore è ricoverato al Niguarda di Milano, in seguito ad un malore che lo ha colpito e che si è rivelato essere un ictus ischemico.

A cura di Giulia Turco

Mauro Coruzzi torna a pubblicare una sua foto sui social, la prima dalla notizia dell’ictus che lo ha colpito lo scorso 14 marzo. Da allora non ha ancora lasciato l’ospedale Niguarda di Milano, dove è ricoverato per tutti gli accertamenti del caso, ma a giudicare dalla sua ironia e dal buon umore le sue condizioni di salute sono buone e stabili.

Come sta Mauro Coruzzi e quando lascerà l’ospedale

Qualche ora prima il conduttore aveva raccontato sui social di poter vedere la sua cagnolina Kiri dalla finestra della sua stanza, mentre scorrazzava per il prato fuori dall’ospedale. È pronta a riabbracciarlo, così come i tanti amici e colleghi che gli scrivono nei commenti della prima foto pubblicata su Instagram. Ci sono Lorella Cuccarini, Elena Sofia Ricci, Francesco Arca, Valeria Marini, tra i tanti che gli lasciano un pensiero. “Le amiche della domenica”, scrive Mauro Coruzzi mandando a tutti un affettuoso bacio. Nel frattempo in tv, Barbara Alberti lo sta sostituendo nello studio di Italiasì dove Coruzzi è fisso da cinque anni. È la conduttrice ad aggiornare sul spostato di salute. “Al momento è ancora ricoverato”, spiega in tv. “I medici sono molto soddisfatti, grazie ancora ai soccorsi che sono intervenuti in fretta, che hanno permesso di stabilizzare immediatamente Coruzzi”.

L’ictus ischemico e il messaggio di Marco Liorni

Coruzzi è stato colpito da un malore lo scorso 14 marzo e, solo in seguito al pronto intervento dei medici, si è rivelato essere un ictus ischemico. “Il nostro Mauro si è sentito male l’altra sera, per fortuna è stato soccorso subito”, aveva fatto sapere l’amico e collega Marco Liorni, giustificando la sua assenza in studio a Italiasì, su Rai 1. “Dall’ospedale ci dicono che si è trattato di un ictus ischemico. Anche da qui gli mando un abbraccio fortissimo insieme a tutto il gruppo di lavoro di ItaliaSì!, è con noi dal 2018 ed è una colonna del programma. Forza Mauro!".