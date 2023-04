Mauro Coruzzi torna a casa dopo il malore, la prima foto A poco più di un mese dall’ictus che lo ha colpito, Mauro Coruzzi è tornato a casa. Il momento celebrato con una foto insieme al cane.

A poco più di un mese dall'ictus che lo ha colpito, Mauro Coruzzi è tornato a casa. Una foto insieme al suo cane Kiri pubblicata su Instagram con questa didascalia: "Relax". Il conduttore e artista, Platinette en travesti, non ha mai perso il suo spirito ironico e continua a mostrarsi con grande serenità. La convalescenza e la riabilitazione proseguiranno adesso in casa.

Il malore

Era il 14 marzo quando Mauro Coruzzi è stato colpito da un malore che si è poi rivelato un ictus ischemico a seguito del quale sono stati chiamati i soccorsi che, tempestivi, hanno permesso di agire subito dal punto di vista terapeutico riuscendo a scongiurare danni maggiori. Continuerà a casa, quindi, il percorso di riabilitazione dell'artista. Pioggia di like e messaggi di affetto da parte dei tanti follower di Mauro Coruzzi: "Vedo che in molti come me hanno imparato ad apprezzare la tua persona, la tua intelligenza ed ironia e tutti quanti sono sollevati dal vederti di nuovo a casa. Buona convalescenza". E ancora: "Bentornato Mauro, vedrai che ti riprenderai alla grande. Bentornato a casa".

Le prime parole

Soltanto pochi giorni fa, Mauro Coruzzi aveva pubblicato un video in cui salutava con la sua viva voce i tanti fan che non gli hanno fatto mancare l'affetto. La voce un po' rotta dalla fatica, segnata dal lungo silenzio e dal malore: "Non è facile", aveva detto, "Buongiorno, buon lunedì. Chiedo scusa se parlo con difficoltà ma non è proprio semplice. Volevo ringraziare tutti coloro che si sono fatti vedere tramite messaggio, volevo dirvi grazie. Come Greta Garbo nei film, anch'io parlo. Dopo il muto, parlo". Dopo il malore che lo ha colpito, Mauro Coruzzi ha sospeso temporaneamente ogni attività lavorativa, come la sua presenza fissa a "Italia sì", la trasmissione del sabato di Marco Liorni.