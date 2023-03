Mauro Coruzzi per la prima volta in piedi dopo l’ictus, la foto dall’ospedale: “Viva la vita” Mauro Coruzzi, in arte Platinette, si è alzato in piedi per la prima volta da quando è stato colpito da un ictus. Sui social ha condiviso due scatti che lo ritraggono accanto alla finestra della sua stanza di ospedale.

A cura di Elisabetta Murina

Continua il percorso di guarigione di Mauro Coruzzi, in arte Platinette, colpito da un ictus ischemico lo scorso 14 marzo. Il noto opinionista si trova ancora ricoverato all'ospedale e, dopo essere tornato sui social, si mostra per la prima volta in piedi sulle sue gambe.

La foto di Mauro Coruzzi in piedi

Il percorso di ripresa di Coruzzi sembra procedere per il verso giusto. Dopo aver condiviso uno scatto domenicale, mandando un bacio ai fan, il noto opinionista continua a mostrare i suoi progressi a tutti coloro che lo seguono. Per la prima volta si è alzato in piedi ha fatto qualche passo sulle sue gambe, fino al vetro della stanza dell'ospedale in cui si trova ricoverato da quando è stato colpito dall'ictus. "In piedi e da solo per la prima volta", ha scritto ad accompagnare due immagini che lo mostrano accanto alla finestra, mentre cerca di fare un piccolo gradino. Poi ha aggiunto: "Viva la vita".

L'ictus e la prima foto dall'ospedale

Mauro Coruzzi è stato colpito da un ictus ischemico lo scorso 14 marzo. È stato subito portato d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano, dove al momento si trova ancora ricoverato. Il noto opinionista, a seguito della notizia del suo problema di salute, ha ricevuto diversi messaggi di affetto e guarigione da parte di personaggi del mondo dello spettacolo, come Orietta Berti e Marco Liorni, conduttore di ItaliaSì!, programma in cui è ospite fisso dal 2018. "Anche da qui gli mando un abbraccio fortissimo insieme a tutto il gruppo di lavoro di ItaliaSì!, è con noi dal 2018 ed è una colonna del programma. Forza Mauro!", ha scritto su Instagram.

Al momento le sue condizioni di salute sembrano essere in miglioramento, anche a giudicare dal buon umore e dalla voglia di sorridere, Ieri, domenica 27 marzo, ha pubblicato il primo scatto dall'ospedale, mandando un bacio ai fan.