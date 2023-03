Mauro Coruzzi colpito da ictus, il conduttore Marco Liorni: “È una colonna del programma ItaliaSì!” Marco Liorni ha mandato un messaggio di pronta guarigione a Mauro Coruzzi, in arte Platinette, colpito da ictus. Via Instagram, ha scritto: “Gli mando un abbraccio fortissimo, è una colonna del programma”. La sua ultima apparizione in tv proprio nello show ItaliaSì!, nella puntata dell’11 marzo.

A cura di Elisabetta Murina

Sono tanti i personaggi della tv che in queste ore stanno scrivendo messaggi di pronta guarigione per Mauro Coruzzi, in arte Platinette, colpito da un ictus lo scorso 14 marzo. Tra questi anche Marco Liorni, conduttore di ItaliaSì!, programma in cui era ospite fisso ogni sabato dal 2018. L'ultima apparizione in tv, proprio nello show, risale all'11 marzo.

Le parole di Marco Liorni

Con un post via Instagram, Marco Liorni ha voluto mandare un forte abbraccio e auguri di pronta guarigione a Mauro Coruzzi, che da 5 anni è ospite fisso del suo programma ItaliaSì!, in onda ogni sabato su Rai1. "Il ‘nostro' Mauro si è sentito male l'altra sera, per fortuna è stato soccorso subito", ha scritto il conduttore. E poi ha aggiunto: "Dall'ospedale ci dicono che si è trattato di un ictus ischemico. Anche da qui gli mando un abbraccio fortissimo insieme a tutto il gruppo di lavoro di ItaliaSì!, è con noi dal 2018 ed è una colonna del programma. Forza Mauro!". L'ultima apparizione televisiva di Coruzzi proprio nel programma ItaliaSì!, lo scorso sabato 11 marzo.

Le condizioni di salute di Mauro Coruzzi

Nella giornata di oggi, venerdì 17 marzo, l'agente di Coruzzi ha fatto sapere che l'opinionista è stato colpito da un malore lo scorso 14 marzo, poi rivelatosi un ictus ischemico, a seguito del quale sono stati chiamati i soccorsi. Questi ultimi sono intervenuti in tempi brevissimi, "permettendo di agire subito dal punto di vista terapeutico", come ha fatto sapere il manager. Poi qualche precisazione sulle sue attuali condizioni di salute: "Sono stabili e sono in corso una serie di accertamenti". Per il momento, non ci sono altri aggiornamenti e l'ultimo post pubblicato su Instagram da Coruzzi risale ad appena due giorni fa.