“Platinette colpito da un ictus”, le attuali condizioni di salute di Mauro Coruzzi Mauro Coruzzi, in arte Platinette, è stato colpito da un ictus lo scorso 14 marzo. A rendere nota la notizia è il suo agente che, però, rassicura sulle condizioni di salute del noto volto tv.

A cura di Ilaria Costabile

Mauro Coruzzi è stato colpito da un ictus, questo è quanto fatto sapere dal suo agente e riportato sulle pagine del Messaggero. Le condizioni del conduttore e speaker radiofonico al momento sarebbero stabili, grazie all'intervento tempestivo dei soccorsi.

Come sta Mauro Coruzzi

L'accaduto risale allo scorso 14 marzo, quando Coruzzi è stato colpito da un malore, poi rivelatosi un ictus ischemico, a seguito del quale sono stati chiamati i soccorsi che in tempi brevissimi sono intervenuti "permettendo di agire subito dal punto di vista terapeutico", dichiara il manager del noto volto tv che, poi, ha aggiunto qualche notizia in merito alle sue attuali condizioni di salute: "sono stabili e sono in corso una serie di accertamenti". Non emergono altre notizie in merito e sull'account Instagram del conduttore, l'ultimo post pubblicato, risale ad appena due giorni fa.

In tv per ricordare Maurizio Costanzo

Sebbene fossero sempre più sporadiche le sue apparizioni televisive, nonostante il lavoro in radio continui a gonfie vele, Mauro Coruzzi è stato uno dei grandi protagonisti del piccolo schermo, lanciato per la prima volta da Maurizio Costanzo durante il suo show. Proprio per ricordare colui che lo ha introdotto nel mondo della televisione, il conduttore è stato ospite in varie trasmissioni, ricordando il rapporto con il grande giornalista e in un'intervista a Fanpage.it ha dichiarato: