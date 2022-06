Chiara Ferragni fa il dito medio a una donna, le aveva detto: “Tu a Sanremo? Non lo guarderò” “Sarai a Sanremo? Eviterò di vederlo”, così una donna commenta la partecipazione di Chiara Ferragni al Festival. E lei replica mostrando il dito medio.

A cura di Stefania Rocco

“Sarai a Sanremo? Eviterò di vederlo”, così una donna ha commentato la partecipazione di Chiara Ferragni al Festival di Sanremo 2023. Ad annunciare l’arrivo della regina delle influencer sul palco dell’Ariston è stato il padrone di casa Amadeus (alla sua terza edizione del Festival) che, in collegamento con il Tg1 qualche giorno fa, ha regalato al pubblico la prima, inaspettata anticipazione. Una notizia accolta con entusiasmo dai fan dell’influencer. Non dalla donna che ha fatto sapere che non avrebbe guardato il Festival proprio a causa della partecipazione di Chiara, utente cui la Ferragni ha risposto mostrando il dito medio e poi caricando il video sui social.

Chiara Ferragni a Sanremo 2023

Chiara Ferragni sarà co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023. A volerla fortemente – tanto da averle più volte proposto la conduzione – è stato il conduttore e direttore artistico Amadeus, reduce da un’edizione di grande successo come quella del 2022. Chiara, infine, ha accettato il corteggiamento serrato del padrone di casa e sarà accanto a lui durante la prima e ultima serata del Festival.

La reazione di Chiara Ferragni e Fedez durante l’annuncio

Abituali frequentatori dei social network, Chiara Ferragni e Fedez hanno ripreso in diretta il momento dell’annuncio di Amadeus al Tg1. Il filmato è stato caricato sul profilo TikTok di Chiara e mostra l’influencer sorridere entusiasta e imbarazzata di fronte alla presentazione che il conduttore di Sanremo le ha dedicato durante un collegamento con il Tg1. L’arrivo di Chiara a Sanremo rappresenta una svolta storica per chi ha fatto dei social network la propria professione, una professione sempre più riconosciuta anche grazie a scelte televisive come quella di Amadeus.